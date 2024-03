ANCORA BALORDI IN AZIONE NEL PRESIDIO ASL DI COLLEMAGGIO ALL’AQUILA: FALLITO FURTO D’AUTO

L’AQUILA – Nuova incursione nella notte nel presidio medico di Collemaggio all’Aquila dove dei balordi hanno prima tentato di rubare una macchina in dotazione all’Asl staccando i cavetti per farla poi partire ma senza successo. Poi hanno tentato di asportare una batteria dal vano motore di una altra automobile sempre dell’Asl e anche in questo caso hanno fatto cilecca. Entrambe le macchine sono state seriamente danneggiate dai malviventi.

Solo un paio di settimane fa dei vandali sono penetrati, nella stessa zona, ovvero nella sede del servizio centro di Riabilitazione nel presidio sanitario di Santa Maria di Collemaggio, dove hanno rubato monetine dalle macchinette distributrici di caffè e bibite. I ladri, che hanno messo a soqquadro i locali con l’intento di trovare altra refurtiva negli armadi, sono entrati forzando una finestra.