ASSOBALNEARI: “SIAMO SOTTO ATTACCO, PALAZZO CHIGI LIQUIDA LE SPIAGGE”

ROMA – “Noi siamo sotto un attacco inaudito da circa un mese a questa parte. Riteniamo che ci sia un piano ben organizzato e con un regista preciso. Abbiamo di fronte la magistratura e Palazzo Chigi che sta cercando di fare tutto il possibile per mettere in liquidazione le spiagge italiane, oltre all’attacco da parte dei soliti media organizzato e ben confezionato”.

Così Fabrizio Licordari, presidente di Assobalneari, interpellato dall’Ansa in vista del cdm di domani.

“In un primo tempo – continuna il presidente di Assobalneari – il problema del Paese era il covid e i balneari, ora sono i balneari e il 110 per cento. Mi chiedo quali siano le priorità del governo, se abbia a cuore le aziende e i cittadini e si voglia occupare delle bollette, perché gli italiani non sanno come fare”.

Secondo Licordari “la Lega e Forza Italia sono partiti che stanno cercando di dare un colpo al cerchio e una alla botte. È ingiusto svendere le coste italiane agli operatori esteri, mentre noi non possiamo fare nulla all’estero. Non c’è reciprocità delle norme. È normale che i ministri abbiano il testo solo un’ora prima?”

“Nel decreto concorrenza si richiama un importante passaggio, cioè la mappatura – prosegue -. È un passaggio importante perché se la risorsa non è scarsa la direttiva non si applica. Se ci sono tante coste libere, la direttiva non si applica. In Italia è certamente così, ci sarà il 50 per cento delle coste libere. Se vogliamo affrontare con serietà questo problema, dobbiamo partire dal risultato certo della mappatura, altrimenti vuol dire che c’è un disegno criminoso e con la scusa delle direttive si vogliono liquidare i beni nazionali”.