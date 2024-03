AVEZZANO: FURTO E DANNEGGIAMENTO AGGRAVATO, ARRESTATO CITTADINO STRANIERO

AVEZZANO – Furto e danneggiamento aggravato ai danni di un esercizio commerciale.

La scorsa notte il personale della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avezzano, nel corso dei servizi di prevenzione e repressione dei reati in genere, ha arrestato in flagranza di reato un cittadino straniero residente nel Comune di Avezzano con numerosi precedenti specifici di Polizia per reati contro il patrimonio.

In particolare, alle ore 2.22 circa, la Sala Operativa del Commissariato ha ricevuto la segnalazione della presenza di un soggetto che dopo aver infranto il vetro di un’attività commerciale, si era introdotto all’interno.

Intervenuti sul posto, gli operatori della Polizia di Stato hanno accertato la presenza del cittadino di etnia magrebina che ha tentato di darsi alla fuga e che, dopo un breve inseguimento, è stato fermato ed arrestato.

Il sostituto procuratore di turno della Procura di Avezzano ha disposto il trasferimento presso la locale Casa Circondariale in attesa dell’udienza di convalida.

Lo stesso soggetto era stato già denunciato nei giorni scorsi, in quanto si era reso responsabile di reati della stessa natura, violando, inoltre, la misura cautelare della libertà vigilata, con obbligo di dimora e di permanenza presso la propria abitazione nelle ore notturne, misura della quale è stato richiesto l’aggravamento.