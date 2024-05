CASALINCONTRADA: CANDIDATO A SINDACO MAMMARELLA PRESENTA LA SUA LISTA

CASALINCONTRADA – Vincenzo Mammarella, sindaco di Casalincontrada (Chieti), si ricandida e presenta la sua squadra in vista delle amministrative in programma a giugno.

L’appuntamento è per domani, domenica 5 maggio, alle 10, in Piazza A. De Lollis a Casalincontrada.

Oltre alla sua ricandidatura, nella lista l’attuale vicesindaco Federica Montanaro, dipendente del Dipartimento Territorio e Ambiente della Regione Abruzzo, gli avvocati Gioia Malandra e Gabriele Torello, l’ingegnere Walter Esposito ed i tecnici Bruno D’Orazio e Stefano D’Ascenzo.

Nuovi ingressi nella lista “Per Casale – Trasparenza e partecipazione” sono il già comandante della polizia municipale di Casalincontrada, Gabriele Adriani, Letizia Aceto, operatrice mensa, Antonella Lombardi, operatrice sanitaria, Claudio Esposito, carrozziere, Valentina Di Meo, assistente sanitario odontoiatrico e l’ingegnere meccanico Stefano Fasoli.

L’attuale sindaco, in una nota, esprime “gratitudine ai candidati che hanno deciso di collaborare per questo nuovo mandato e portare dunque ancora importati risultati per il paese insieme all’aiuto di tutti e in primis dei suoi concittadini”.

Invita poi il paese a partecipare agli incontri che si terranno in questo mese di seguito indicati:

Domenica 05 Maggio ore 10:00 – Piazza A. De Lollis

Sabato 11 Maggio 2024 ore 20:00 – bocciodromo comunale

Sabato 18 Maggio 2024 ore 20:00 – Cantina “Colle Luce” in Via Brecciarola

Domenica 26 Maggio 2024 ore 20:00 – Ristorante “La Siesta” contrada Colle Petrano

Venerdì 31 Maggio 2024 ore 20:00 – Ristorante ” La Dea”, Fellonice

Sabato 1 Giugno 2024 ore 10:30 presso piazza degli ulivi contrada Brecciarola

Sabato 1 Giugno 2024 ore 20:00 – Piazza Cappella delle Rose, contrada Carbonaio

Chiusura campagna elettorale: Giovedì 6 Giugno 2024

presso Piazza A. De Lollis