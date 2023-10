CONTRIBUTI REGIONALI PER IMPIANTI SPORTIVI: QUAGLIERI, “TRA I BENEFICIARI 9 COMUNI DELL’AQUILANO”

AVEZZANO – “Nello scorso mese di Giugno è stato pubblicato il bando ai sensi della legge regionale 2/2018 che prevede la concessione di contributi regionali per l’attuazione di interventi di rigenerazione e di adeguamento di impianti sportivi destinati alla pratica del calcio e di impianti sportivi polivalenti”. Lo afferma l’assessore regionale Mario Quaglieri.

Il bando, tra i molteplici requisiti, stabilisce che rappresentano premialità e danno maggiori possibilità di ottenere il contributo regionale tutte quelle progettazioni che insistono in Comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti, aventi le strutture impraticabili, con particolare sensibilità alle cosiddette “aree interne” ed alla loro riqualificazione con conseguente efficientamento energetico.

Afferma Quaglieri: “ è un bando pensato per cercare di riportare la centralità della pratica sportiva in tutte quelle aree interne o a bassa densità abitativa. Spesso assistiamo a fenomeni di migrazioni verso paesi limitrofi o centri più grandi solo per poter disputare una semplice partita di calcio. Così facendo, a risentirne, sono innanzitutto le nostre piccole comunità dove le nuove generazioni non trovano impianti sportivi a norma, a volte inutilizzabili, tali da comportarne la chiusura da parte delle amministrazioni locali o addirittura un diverso utilizzo.Ciò che viene meno, quindi, per i nostri giovani, è la socialità stessa ovvero quel momento di crescita, di formazione, di confronto che solo lo sport da sempre è capace di generare”.

“Mi auguro che con questo contributo (che va da un minimo di cinquantamila ad un massimo di duecentomila euro) i piccoli paesi beneficiari del sostegno regionale possano tornare, attraverso la riqualificazione e rigenerazione degli impianti sportivi, ad offrire quotidianamente alle loro comunità la possibilità di svolgere la pratica sportiva in ambienti sicuri ed efficienti.”

Conclude l’Assessore allo Sport Quaglieri : “ Nella graduatoria appena approvata risultano beneficiari del contributo trentuno Comuni abruzzesi, ma ciò non toglie, come accaduto in precedenza, sia forte la possibilità di scorrimento della graduatoria stessa laddove arrivassero nuove risorse statali da destinare a questa finalità. Mi complimento, infine, ed esprimo la mia soddisfazione per i nove Comuni della provincia di L’Aquila presenti tra gli aggiudicatari di detto contributo regionale ovvero Avezzano, San Benedetto dei Marsi, Gioia dei Marsi, Ortucchio, Ortona dei Marsi, Trasacco, Civita d’Antino, Villalago, Ovindoli.”