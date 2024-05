DENTRO IL RESTAURO: TRE GIORNATE NEI CANTIERI DEI BENI CULTURALI DELL’AQUILA

L’AQUILA – Dal 16 al 30 maggio, per tre giovedì, si indagherà a L’Aquila su aspetti meno noti di tre diversi beni monumentali dell’Aquila.

Per approfondire e conoscere quanto di diverso, di altro è emerso negli anni dagli svariati interventi di recupero, che si struttura il progetto Dentro il restauro, ideato dal Segretariato Regionale MiC per l’Abruzzo, e realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi dell’Aquila, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di L’Aquila e Teramo, i Frati Minori di San Giuliano e AquilArtes, e il MAXXI L’Aquila.

Il ciclo di incontri prende il via nella Chiesa di San Silvestro, con un approfondimento del professor Michele Maccherini sulla storia della potente famiglia Branconio e la composizione del suo emblema, quella preziosa Cappella che ha visto all’opera anche il sommo pittore Raffaello (giovedì 16 maggio, ore 15).

Il restauro è “operazione tecnica intesa a reintegrare i particolari compromessi o deteriorati di un’opera d’arte o di oggetti considerati artistici o di pregio, o ad assicurarne la conservazione”. Questo lavoro di tutela e recupero del patrimonio culturale, a L’Aquila e nel suo territorio, è un impegno quotidiano che, da 15 anni, si snoda in un percorso complesso, ricco di sfide e dai risultati a volte sorprendenti.

La settimana successiva si sale al Convento di San Giuliano, per un percorso a ritroso nei secoli, dove spiritualità ed arte si mostrano in straordinaria sintonia. Accolti da Sofia Leocata, si arriverà fino al Conventino edificato nel 1415, cuore del francescanesimo osservante in Abruzzo, dove Saverio Ricci racconterà quanto il restauro ha svelato dei suoi preziosi apparati decorativi (giovedì 23 maggio, ore 15).

Ad ospitare l’appuntamento di chiusura sarà il MAXXI L’Aquila; qui Silvia La Pergola e Claudia Reale, Franco De Vitis e Carlo Lufrano, in una conversazione a quattro voci, illustreranno il percorso tecnico-progettuale che ha portato da Palazzo Ardinghelli al MAXXI, ridando vita e ruolo, nel tessuto urbano e culturale, ad un edificio che aveva perso bellezza e funzione (giovedì 30 maggio, ore 15).

16 maggio 2024

Chiesa di San Silvestro

Da cappella familiare a gloria cittadina

I Branconio in San Silvestro a L’Aquila

Un approfondimento del professor Michele Maccherini

presidente del corso di Laurea in Beni culturali (Storia dell’arte) dell’Università

degli Studi dell’Aquila

23 maggio 2024

Convento di San Giuliano

Da eremo a cenacolo artistico

Tra devozione ed arte nel Conventino di San Giuliano

Un percorso guidato da SofiaLeocata, Aquilartes, e SaverioRicci, funzionario

storico dell’arte della Soprintendenza A.B.A.P. L’Aquila e Teramo

30 maggio 2024

MAXXI L’Aquila

Dal Settecento all’arte contemporanea

Palazzo Ardinghelli accoglie il MAXXI

Una conversazione tra Silvia La Pergola e ClaudiaReale, Architetti Senior – Ufficio Mostre della Fondazione MAXXI, FrancoDeVitis direttore dei lavori del restauro di Palazzo Ardinghelli e progettista MAXXI L’Aquila, CarloLufrano coordinatore della sicurezza del restauro di Palazzo Ardinghelli e progettista MAXXI L’Aquila

