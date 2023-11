ECONOMIA, MUNCHAU: “MEGLIO DESTINARE 1,5% DEL PIL A INVESTIMENTI PUBBLICI CHE A SUSSIDI IMPRESE”

MONTESILVANO – “In Germania sarebbe meglio destinare l’1,5% del Pil a investimenti pubblici piuttosto che a sussidi alle imprese”.

Lo ha affermato il direttore di Eurointelligence, a lungo firma di punta del Financial Times, Wolfgang Munchau durante il suo intervento a “Euro, mercati, democrazia 2023”, in corso a Montesilvano (Pescara).

Munchau ha spiegato alla numerosa platea della dodicesima edizione della conferenza internazionale promossa da “A/simmetrie”, associazione italiana per lo studio delle asimmetrie economiche, la situazione che sta attualmente vivendo la Germania, dove si prospetta una grande recessione.

“L’11% del valore aggiunto in Germania dipende dall’automotive, direttamente o indirettamente – ha spiegato Munchau -. Una simile concentrazione rende l’economia tedesca fragile rispetto a shock internazionali, come il rapido passaggio all’auto elettrica. La Germania ha bisogno di riforme che sviluppino il suo settore dei servizi”, ha concluso Munchau commentando le scelte di bilancio in Germania.