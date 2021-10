L’AQUILA – Dalle ore 15 spoglio delle schede delle elezioni amministrative nei 72 comuni abruzzesi al voto. Abruzzoweb pubblicherà in tempo reale i risultati.

Coinvolti in totale 278.555 elettori. L’affluenza in Abruzzo, alle 23 di ieri sera, è stata del 47,66 per cento paria 132.766 cittadini che hanno già espresso la preferenza.

Il dato è superiore alla media italiana del 41,65%.

Assumono una grande valenza politica, al di là del dato locale i risultati nei cinque Comuni con più di 15mila abitanti nei quali il ballottaggio è in programma il 17 e 18 ottobre prossimi: si tratta di Sulmona in provincia dell’Aquila, Vasto, Lanciano e Francavilla al Mare, in provincia di Chieti, e Roseto degli Abruzzi in provincia di Teramo. Ad eccezione di Sulmona, negli altri quattro comuni l’amministrazione uscente è targata centrosinistra.

Occhi puntati anche sui comuni sopra i 5mila abitanti: sono in provincia di Chieti San Giovanni Teatino e Casalbordino, in provincia di Pescara Manoppello, Popoli e Collecorvino, In provincia di Teramo Bellante e Castellalto.

Vincenzo Giovagnorio unico candidato, è stato intanto eletto sindaco di Tagliacozzo verso il suo secondo mandato consecutivo.

L’unico ostacolo era il quorum e in serata il 40% – sufficiente ai paesi entro 15mila abitanti per eleggere il proprio candidato sindaco – è stato raggiunto, anzi abbondantemente superato.

Stessa situazione a Picciano in provincia di Pescara, dove è stato già eletto l’unico candidato Vincenzo Catani, vista l’affluenza del 53,18% alle 23 della domenica.

A Capitignano ce l’ha già fatta Franco Pucci (61,44%), ad Alfedena quasi eletto Luigi Milano (44,86%) e a Scontrone Francesco Melone (46,93%).

Comuni più piccoli al voto .sono Carapelle Calvisio, 85 abitanti, e Calascio, 137 abitanti, in provincia dell’Aquila

A seguire aggiornati in tempo reale i risultati, cliccando sul candidato sindaco, le liste e tutti in candidati in corsa.

VASTO

Francesco Menna (centrosinistra):

Partito democratico – Sinistra per Vasto – Avanti Vasto – Filo Comune – Città Virtuosa – Moderati per Vasto – Futuro e sviluppo per Vasto

Guido Giangiacomo (centrodestra):

Forza Italia – Fratelli d’Italia – Lega – Vasto Futuro – Movimento Vasto

Dina Carinci (Movimento cinque stelle):

Movimento 5 Stelle – ChiAma Vasto – Vasto d’Amare

Alessandra Notaro:



La Buona Stagione – Per Vasto – Azione – Vasto 5.0

Angela Pennetta:

L’arcobaleno – L’orizzonte è Vasto

Anna Rita Carugno:

Ora rispetto per gli animali

LANCIANO

Leo Marongiu (centrosinistra):

Lanciano in Comune – Progetto Lanciano – Lanciano x Tutti – Lanciano Vale – Uniti x Lanciano

Filippo Paolini (centrodestra):

Lega – Fratelli d’Italia – Forza Italia, Udc, Autonomi e Partite Iva Alleanza con Paolini – F – Lanciano che verrà- Libertà in Azione – Nuova Lanciano

Sergio Furia (movimento 5 stelle)

Movimento 5 stelle

Ivaldo Rulli

Rilanciamo Lanciano

FRANCAVILLA

Luisa Russo (centrosinistra):

Partito democratico- Antonio Luciani 2021-2026 – Insieme siamo Francavilla – Francavilla in azione – Alleanza democratica

Roberto Angelucci (centrodestra):

Lega – Fratelli d’Italia – Forza Italia – Angelucci sindaco – Abruzzo indipendente – Udc – Noi per Francavilla

Livio Sarchese (Movimento 5 stelle)

Movimento 5 stelle – Si amo Francavilla

Franco Moroni:

Francavilla nel cuore – Nuove prospettive – Cambiamo con Toti

Camillo Paolini:

Aria nuova

Moreno Bernini:

Uniti a sinistra

Gianluca Baldassarre:

Lista civica Gianluca Baldassarre

Carmine Montebello:

Lista etica Montebello

ROSETO DEGLI ABRUZZI

William Di Marco (centrodestra):

Lega Fratelli d’Italia Forza Italia Identità Culturale Rosetana

Sabatino Di Girolamo (centrosinistra):

Di Girolamo Sindaco – Partito Democratico – Lista Uniti per Roseto

Rosaria Ciancaione (Movimento 5 stelle):

Movimento 5 Stelle – Roseto Progressista e Coraggiosa – Lista Un’Altra Idea di Roseto 21.0 – Partito Europa Verde

Tommaso Ginoble:

Ginoble Sindaco – Per Roseto – Bella Roseto – Roseto Attiva

Mario Nugnes:

Roseto in Azione – Under nuove energie per Roseto – Operazione Turismo – Casa Civica, Altra Città, Volt – Sport e Civismo – Fare per Roseto

SULMONA

Andrea Gerosolimo

Avanti Sulmona – Fare Sulmona – Sulmona al centro – Territorio futuro – I democratici – Popolo di Sulmona – Sulmona città d’arte

Gianfranco Di Piero (centrosinistra – M5s):

Partito democratico – Movimento cinque stelle – Sbic – Sulmona liberi e forti – Intesa per Sulmona

Vittorio Masci (centrodestra):

Forza Italia – Lega – Fratelli d’Italia – Masci sindaco

Elisabetta Bianchi:

Direzione Sulmona

Comuni sopra i 5mila abitanti

SAN GIOVANNI TEATINO

Giorgio Di Clemente:

Efrem Martelli:

Mario Cutrupi:

Verino Caldarelli:

PENNE

Gilberto Petrucci:

Angela Pizzi:

Gabriele Frisa



MANOPPELLO

Giorgio De Luca:

Barbara Toppi:

POPOLI

Alfredo La Capruccia:

Moriondo Santoro:

BELLANTE

Giovanni Melchiorre

Adriana Scalzone

Roberto Salvatori

COLLECORVINO

Massimiliano Volpone

Paolo D’Amico

CASALBORDINO

Alessandro Santoro

Filippo Marinucci

TAGLIACOZZO

Vincenzo Giovagnorio

Gli altri comuni al voto

Provincia dell’Aquila

ALFEDENA

Luigi Milano

BISEGNA

Antonio Mercuri

Donato Buccini

CALASCIO

Antonio Matarelli

Paolo Baldi

CAMPOTOSTO

Ercole Di Girolami

Antonio Di Carlantonio

CANISTRO

Gianmaria Vitale

Ermero Antonini

CARAPELLE CALVISIO

Rosella Galasso

Valentina Di Cesare

CAPITIGNANO

Franco Pucci

CIVITELLA ROVETO

Pierluigi Oddi

Giancarlo Montaldi

CASTELVECCHIO CALVISIO

Luigina Antonacci

Pietro Ambrosi

CERCHIO

Gianfranco Tedeschi

Marta Iannicca

CIVITA D’ANTINO

Sara Cicchinelli

Antonio Di Francesco

CIVITELLA ROVETO

Pierluigi Oddi

Giancarlo Montaldi

COCULLO

Vincenzo De Cicco

Sandro Chiocchio

FOSSA

Fabrizio Boccabella

Paola Pasta

OFENA

Antonio Silveri

Federico Ciammetti

ORTONA DEI MARSI

Giuseppe Buccella

Simone Di Cicco

PERETO

Giacinto Sciò

Luigi Dondini

PREZZA

Marianna Scoccia

Sabatino Colananni

Vitaliano Gentile

RIVISONDOLI

Nunzio De Capite

Giancarlo Iarussi

SCONTRONE

Francesco Melone

SECINARO

Noemi Silveri

Celestino Bernabei

VILLALAGO

Luca Silvani

Fernando Gatta

Francesco Pagliara

ORTUCCHIO

Raffaele Favoriti

Marco D’Aurelio

OVINDOLI

Simone Angelosante

Angelo Ciminelli

ROCCARASO

Francesco Di Donato

Maurizio Silvestri

SAN VINCENZO VALLE ROVETO

Carlo Rossi

Giulio Lancia

SCURCOLA MARSICANA

Nicola De Simone

Francesco Saturni

TORNIMPARTE

Giammario Fiori

Angelo Sarra

Provincia di Chieti

CASOLI

Massimo Tiberini

Giovanni Vassalli

CASALBORDINO

Alessandro Santoro

Filippo Marinucci

CARUNCHIO

Gianfranco D’Isabella

Patrizia Turdò

CASACANDITELLA

Matteo Del Duca

Alessandro Monaco

CASALANGUIDA

Luca Conti

CELENZA SUL TRIGNO

Walter Di Laudo

Andrea Venosini

COLLEDIMACINE

Andrea Schina

Matteo D’Ippolito

DOGLIOLA

Rocco D’Adamio

Giovanni Giammichele

Pasquale Fiore

FARA SAN MARTINO

Carlo De Vitis

Antonio Tavani

LAMA DEI PELIGNI

Tiziana Di Renzo

Cristian Borrelli

LENTELLA

Marco Mancini

PENNADOMO

Domenico D’Angelo

Domenico Di Renzo

Sergio Michele Pantalone

PIETRAFERRAZZANA

Ciro Carpineta

Francesca Strizzi

Enzo Cirella

QUADRI

Assunta Fagnilli

Silvio Di Pietro

ROCCA SAN GIOVANNI

Fabio Caravaggio

Dina Fulvi Firmi

Marcello Martelli

SAN MARTINO SULLA MARRUCINA

Antonio Masciarelli

SANT’EUSANIO DEL SANGRO

Raffaele Verratti

Vittore Verratti

SCERNI

Flavio Carlucci

Daniele Carlucci

TUFILLO

Ernano Marcovecchio

Alessandro Cianci

Provincia di Pescara

CIVITELLA CASANOVA

Marco D’Andrea

Claudia Lattocco

COLLECORVINO

Massimiliano Volpone

Paolo D’Amico

CUGNOLI

Silvio Masci

Giancarlo Sciarra

PESCOSANSONESCO

Nunzio Di Donato

PICCIANO

Vincenzo Catani

SERRAMONACESCA

Sebastiano Massimiano

Sara Mancini

TOCCO DA CASAURIA

Riziero Zaccagnini

Giuseppe Cappoli

SANT’EUFEMIA A MAIELLA

Francesco Crivelli

Mauro Di Giacomandrea

Provincia di Teramo

BASCIANO

Massimo Frattaroli

Massimo Varani

CASTELLALTO

Aniceto Rocci

Graziano Rampa

BISENTI

Renzo Saputelli

Giuditta Di Martino

COLONNELLA

Fabio Di Felice

Paolo Forlì

Biagio Massi

Eleanna Pandolfelli

PIETRACAMELA

Michele Petraccia

Antonio Villani

CORTINO

Domenico Di Fortunato

Marco Tiberii