EUROPEE: D’AMELIO, “L’ABRUZZO RISENTE DI MANCATA RAPPRESENTANZA IN UE”

TORTORETO – “Quando mi chiedono cosa voglio andare a fare in Europa rispondo che voglio essere, in prima istanza, difensore dell’economia della nostra terra. L’Abruzzo, regione che amo e che ho scelto per costruire la mia vita e quella dei miei figli, ha una posizione invidiabile dal punto di vista imprenditoriale: anello di congiunzione tra Nord e Sud e raccordo tra Adriatico e Tirreno”.

Queste le parole di Lia D’Amelio, candidata di Azione – Siamo Europei, alle prossime elezioni europee dell’8 e 9 giugno, all’evento organizzato a Tortoreto in occasione della Festa dell’Europa.

“Per sviluppare a pieno le potenzialità che questa terra ha – spiega – c’è bisogno però di investimenti in infrastrutture, digitalizzazione e sburocratizzazione che rendano agili gli investimenti e spingano l’occupazione. Per fare questo c’è bisogno di persone motivate, conoscitori dell’Abruzzo, e che sappiano sintetizzare queste richieste a livello europeo. L’Abruzzo, sfortunatamente, paga amaramente la mancanza di queste figure nel Parlamento Europeo”.

“È per questo che ho deciso di candidarmi – conclude D’Amelio – per portare in Europa le istanze degli abruzzesi che fino ad oggi non hanno avuto risposta dai rappresentanti eletti”.