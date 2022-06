GIUNTA ABRUZZO: CIRCA 92 MILIONI PER 188 INTERVENTI COVID

L’AQUILA – La Giunta regionale d’Abruzzo ha preso atto e definito le disposizioni attuative della delibera CIPESS 79 del 2021 “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 e 2021-2027” che ha stabilito l’assegnazione di risorse per interventi Covid 19 (FSC 2014-2020) e anticipazioni alle Regioni e Province autonome per “interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027)”.

Nello specifico, c’è stata la presa d’atto anche dell’assegnazione finanziaria alla Regione Abruzzo pari a 91milioni 864mila 454 euro nell’ambito del FSC programmazione 2021-2027 per un totale di 188 interventi così ripartiti: 66 milioni 415mila 225 euro per 182 interventi riferiti a lavori, 24 milioni 790mila 228 euro per 5 interventi riferiti ad aiuti e infine 659 mila euro relativi a servizi e forniture.

Recepito anche l’Accordo raggiunto in sede di Conferenza Stato-Regioni recante “Requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture sanitarie per lo svolgimento delle attività di trapianto di organi solidi da donatore cadavere. Criteri e procedure per l’autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, singole o afferenti ad un programma regionale di trapianto, comprese le attività di trapianto pediatrico. Volumi minimi di attività e degli standard di qualità delle strutture autorizzate”.

L’esecutivo ha preso atto ed approvazione il documento tecnico contenente il “Fabbisogno autorizzatorio dei punti erogativi di radiologia diagnostica”.

Approvato lo schema di Accordo tra la Regione Abruzzo e le Università degli Studi in cui risultino iscritti gli specializzandi inseriti nelle graduatorie concorsuali delle aziende UU.SS.LL. della regione. Via libera all’Accordo quadro disciplinante le modalità di svolgimento della formazione specialistica in caso di assunzione a tempo determinato degli specializzandi ai sensi della Legge nazionale 145 del 2018.