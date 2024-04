GIUNTA ABRUZZO: CONTATTI A OLTRANZA PER RICUCIRE CON LA LEGA

ROMA – Dopo la full immersion di questa mattina è ancora aperto il tavolo del centrodestra per la composizione della nuova Giunta regionale che dovrà essere presentata domani nel corso del primo consiglio regionale della dodicesima legislatura che il 10 marzo scorso ha sancito lo storico bis della coalizione uscente.

In particolare i segretari dei partiti stanno cercando di ricucire lo strappo della Lega rimasta da sola e non soddisfatta nelle sue richieste dopo che Forza Italia con la quale sabato scorso aveva stretto un patto contro lo strapotere di Marsilio, oggi ha raggiunto unilateralmente un accordo con il presidente, Marco Marsilio. Secondo quanto si è appreso, i salviniani non hanno sciolto il nodo dell’appoggio esterno.

Mentre tutti rimangono con le brocche cucite, trapela che ad essere molto attivo è il segretario regionale d FdI, il senatore Etel Sigismondi, che incontrerà in serata il coordinatore regionale della Lega, Luigi D’Eramo, sottosegretario all’Agricoltura, di ritorno da Bruxelles e assente stamani per un impegno di governo.

Il Carroccio, che ha due consiglieri, ha chiesto di più dell’assessorato offertogli da Marsilio e per far rientrare i venti di guerra tra stasera a stanotte si lavorerà alla ricerca di una quadra per aprire la dodicesima legislatura in un clima di serenità.

Nonostante, i mal di pancia di esclusi, anche illustri, ci sia in tutti i partiti della coalizione.

Da registrare a proposito dello scioglimento ritenuto scorretto del optato con Fi da parte della Lega, nel pomeriggio il portavoce, Francesco De Santis, in una nota ha risposto aggiungi azzurri chiudendo la riapertura della riflessione sulla conferma del sindaco forzista di Pescara, Carlo Masci, che era stato i ricandidato alle elezioni del prossimo giugno.