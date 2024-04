GRAN SASSO: DAL PRIMO MAGGIO SERVIZIO NAVETTA FONTE CERRETO-CAMPO IMPERATORE

L’AQUILA – Da domani, 1° maggio, il Comune dell’Aquila, in collaborazione con Ama- l’Azienda per la mobilità aquilana – ha previsto l’attivazione del servizio navetta per il collegamento di Fonte Cerreto con Campo Imperatore.

Lo ha stabilito la giunta comunale che ha approvato la delibera proposta dall’assessore alla Mobilità, Paola Giuliani.

A seguito del provvedimento dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture stradali e autostradali è stata disposta la sospensione dell’attività della funivia del Gran Sasso a partire da mercoledì prossimo con prescrizione di sostituzione delle quattro funi portanti dell’impianto.

Il Comune – si legge in una nota -, in attesa del pronunciamento del Consiglio di Stato sulla questione, ha stanziato la somma di 4 milioni di euro per l’acquisto delle nuove funi qualora i giudici amministrativi di secondo grado dovessero confermare la prescrizione dell’Ansfisa.

Per continuare a garantire la fruibilità della montagna aquilana l’amministrazione si è attivata predisponendo il servizio di trasporto con bus Ama che prevede l’effettuazione di 4 coppie di corse, 2 al mattino e 2 al pomeriggio, dal lunedì al venerdì e di 6 coppie di corse, 3 al mattino e 3 al pomeriggio, per i sabati, le domeniche e i giorni festivi.

Il servizio, che ha un carattere sperimentale con durata prevista sino al prossimo 30 settembre, verrà calibrato secondo le esigenze e i flussi di utenza registrati o previsti (come, ad esempio, in occasione di iniziative pubbliche o di alta stagione) con il settore Mobilità sostenibile dell’Ente comunale deputato a individuare il calendario delle corse. L’avvio dell’iniziativa è previsto in concomitanza con il prossimo fine settimana (successivo al ponte del 1° maggio) e, successivamente, verranno valutate le necessità legate al collegamento tra l’area della base della funivia e Campo Imperatore.

Il servizio sostitutivo di funivia avrà i seguenti orari:

Giorni feriali (dal lunedì al venerdì):

prima corsa andata con partenza a Fonte Cerreto ore 08,30;

seconda corsa andata con partenza a Fonte Cerreto ore 11,00;

terza corsa ritorno con partenza a Campo Imperatore ore 13,30;

quarta corsa ritorno con partenza a Campo Imperatore ore 16,30.

Giorni festivi (sabato, domenica e festivi):

prima corsa andata con partenza a Fonte Cerreto ore 08,30;

seconda corsa andata con partenza a Fonte Cerreto ore 10,00;

terza corsa andata con partenza a Fonte Cerreto ore 12,00;

quarta corsa ritorno con partenza a Campo Imperatore ore 14,00;

quinta corsa ritorno con partenza a Campo Imperatore ore 16,00;

sesta corsa ritorno con partenza a Campo Imperatore ore 18,00.

Le Tariffe:

andata e ritorno (8 euro feriale; 9 euro festivo);

andata e ritorno convenzionato (7 euro feriale; 8 euro festivo);

andata (5 euro feriale; 6 euro festivo);

ritorno (5 euro feriale; 6 euro festivo);

andata e ritorno convenzionato (4 euro feriale; 5 euro festivo);

trasporto bici (3 feriale; 4 festivo).

Convenzionato:

-Universitari/Studenti: max 26 anni in regola con l’iscrizione universitaria anno accademico 2022/23 previa presentazione di idonea documentazione (es. copia pagamento ultime tasse).

-Forze dell’ordine

-Socio CAI dietro esibizione di tessera associativa con il bollino dell’anno in corso

-Gruppi di almeno 10 persone. Per gruppi superiori a 25 persone 1 gratuità ogni 25 paganti

-Senior: dal compimento del 65° anno di età

-Famiglie con 2 adulti e almeno un bambino di età superiore a 7 anni e fino a 15 anni

-Guide alpine e accompagnatori di media montagna, nell’esercizio delle loro funzioni.

FERIALE: Tutti i giorni esclusi sabato domenica e festivi.

GRATUTÀ BAMBINI: presentando obbligatoriamente un documento che attesti la data di nascita, al bambino fino a 6 anni compiuti (7 non compiuti) sarà concesso un biglietto gratuito con l’accettazione della gratuità al bambino. Il genitore si assume tutte le responsabilità inerenti all’uso del mezzo di cui il bambino usufruirà sotto la diretta sorveglianza del genitore.

ESENZIONE PAGAMENTO BIGLIETTO (L.R. 23 luglio 1991, n. 40 ss.mm.ii.):

Sono esenti dal pagamento:

a) i titolari di tessere di libera circolazione rilasciati dallo Stato italiano;

b) i bambini accompagnati e di altezza non superiore ad 1 metro;

c) i titolari di tessere di libera circolazione secondo le norme vigenti.