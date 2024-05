IL 15 MAGGIO SCUOLE CHIUSE E STRADE INTERDETTE A VASTO PER IL PASSAGGIO DEL GIRO D’iTALIA

VASTO – Il 15 maggio Vasto (Chieti) ospiterà il passaggio della tappa del Giro d’Italia 2024, Foiano di Val Fortore / Francavilla al Mare. L’evento interesserà un ampio perimetro urbano della S.S. 16 Adriatica. Considerato il rilevante impatto della manifestazione e la conseguente necessità di garantire condizioni di sicurezza per i residenti, per gli sportivi e i loro accompagnatori, e per chi assisterà alla gara si è ritenuto necessario adottare misure a tutela della pubblica incolumità.

“La chiusura delle scuole è stata disposta in seguito alla interdizione al traffico – dichiarano il sindaco, Francesco Menna e l’assessora all’Istruzione Paola Cianci – di alcune strade cittadine e della Statale 16 necessaria a consentire il passaggio del Giro d’Italia. Per ragioni di sicurezza e per evitare problemi di trasporto ai pendolari, studenti e personale scolastico, il tavolo tecnico competente alla organizzazione dell’evento sportivo ha ritenuto di dover fornire indicazioni in tal senso”.

Mercoledì 15 maggio saranno sospese le attività didattiche e chiusi i relativi uffici amministrativi. Il provvedimento si intende, esteso a tutto il personale scolastico, sia docente che A.T.A.