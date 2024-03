L’AQUILA: 8 MILIONI DI EURO PER STRADE, MOBILITA’ E IMPIANTI

L’AQUILA – Via libera dalla I Commissione alla prima variazione al bilancio di previsione 2024-2026 del Comune dell’Aquila per una cifra complessiva di circa 8 milioni di euro.

A darne notizia è il presidente dell’organismo consiliare, Livio Vittorini, che spiega come la parte più cospicua dei fondi in entrata, 6,6 milioni, derivi “dalla rimodulazione di risorse a valere sul Piano complementare per le aree colpite dal sisma del Pnrr assegnate all’esito della Cabina di regia integrata che si è svolta il 28 dicembre scorso”.

“Fondi – spiega Vittorini – frutto di un percorso condotto con il sindaco Biondi, che verranno impiegati per il completamento dei lavori in Piazza Duomo, impiantistica sportiva, rifunzionalizzazione ed efficientamento energetico degli edifici pubblici, interventi sulla rete stradale comunale e per la mobilità sostenibile”.

“Contestualmente – prosegue – con la variazione è stato espresso parere favorevole ad una serie iniziative diffuse sul territorio, come il contributo per le opere infrastrutturali accessorie per l’Aeroporto dei Parchi o la sicurezza stradale, e condivise con i consiglieri comunali, come la realizzazione di eventi culturali nelle frazioni, per i quali è stato prezioso il contributo fornito dall’assessore Cucchiarella e dal consigliere Maccarone”.

“Approvato dalla commissione, inoltre, un emendamento a firma del primo cittadino, per destinare la somma di 140mila euro, frutto di uno stanziamento della Regione, per lo svolgimento di eventi sportivi di richiamo nazionale e internazionale in città e sul territorio comunale. – conclude Vittorini -. Risorse che saranno utilizzate per garantire lo svolgimento della partita di rugby under 19 tra le nazionali di Italia e Inghilterra il prossimo 6 aprile allo Stadio Fattori, per cui l’assessore allo sport Colonna e il capogruppo Fdi Scimia sono a lavoro da tempo, oppure il primo trofeo ‘Città territorio’, il trofeo internazionale di Futsal o l’ottava edizione del raduno motoristico ‘Sulle tracce del Mammut’, manifestazione che ormai da anni richiama centinaia di appassionati di motori”.