L’AQUILA: IL SUCCESSO DELLA SPEED ENGLISH SCHOOL, TANTA GENTE AL GRAND OPENING DAY IN CENTRO STORICO

L’AQUILA – Bagno di folla per il “Grand Opening Day” della Speed English School di Francesca Castaldo, all’Aquila. Giovedì scorso, il clima “british” che ha improvvisamente spezzato la calura estiva del capoluogo abruzzese, non ha fermato la tantissima gente che ha partecipato ad una splendida festa nel cuore del centro storico.

E c0sì, Via Pescomaggiore n.2, con la finestra alta che si affaccia su Via Castello, è stata ufficialmente “battezzata” come una sorta di angolo di “sua Maestà”: una scuola, la Speed English, per grandi e piccoli, in cui si punta al metodo “Callan” per imparare in poco tempo a parlare inglese – senza ovviamente dimenticare la parte scritta – in modo tale da interagire subito con gli altri.

Con un sottofondo musicale live di qualità grazie alla bravura di Leonardo Mezzini, Francesca Castaldo, da docente e “padrona di casa”, ha abbracciato vecchi e nuovi amici ed ha illustrato a tutti l’essenza della sua scuola, passando per il piano terra, quello in cui ci si siede sui tavolini rotondi di fronte alla lavagna, e per il piano superiore, fatto di zona relax da utilizzare i momenti in cui si studia l’inglese comodamente seduti in una stanza piena di comodi cuscini facendo diverse attività sia culturali che ricreative.

Un’altra parte fondamentale della Speed English è rappresentata dal Parco del Castello, che si raggiunge semplicemente attraversando la strada: è lì che gli allievi della Speed English potranno continuare ad assimilare la lingua inglese attraverso molteplici attività anche ludiche all’esterno, specie durante la bella stagione.

“Sono davvero molto felice della splendida partecipazione di così tanta gente – ha spiegato Castaldo, che dall’Aquila è partita per studiare inglese e per poi stabilirsi a Londra, dove ha messo su famiglia, e che all’Aquila è tornata, con la sua famiglia, per dare vita alla Speed English School -, è un’emozione incredibile. Ho lavorato tanto per formare una scuola di qualità, che da gennaio scorso, quando abbiamo aperto, ha subito avuto un grande numero di iscritti”.

“L’atmosfera qui è bellissima – ha proseguito – e piena di stimoli sani per imparare l’inglese. Credo sia importante poter studiare in un luogo in cui ci si sente parte integrante di un gruppo che col tempo diventa una seconda famiglia. Vogliamo continuare così”.

E domani, lunedì 13 giugno, è il giorno di apertura del “Summer English Club” per bambini dai 7 agli 11 anni che durerà almeno cinque settimane settimane e darà modo ai più piccoli di passare una parte dell’estate non in una “semplice” scuola estiva, bensì in un vero e proprio club.

Un club pieno di diverse attività culturali, artistiche e sportive a cui si parteciperà utilizzando la lingua inglese: così, bambine e bambini potranno imparare in ogni occasione nuovi vocaboli da inserire nelle conversazioni con gli altri, con la certezza di farlo divertendosi e aprendo sempre di più la mente, stimolando continuamente la creatività e la fantasia.

La scuola di inglese “Speed English” è all’Aquila, in Via Pescomaggiore n.2. Per info +393714861401 Pagina Facebook all’indirizzo internet https://m.facebook.com/speedenglishlaquila/?ref=py_c