L’AQUILA PER LA VITA COMPIE 20 ANNI, VENERDI’ CONCERTO, “ECCO IL NOSTRO IMPEGNO PER LA COMUNITA’

L’AQUILA – Venerdì 10 maggio alle ore 18 presso l’auditorium del conservatorio di musica Casella, L’Aquila per la vita festeggerà i venti anni di attività con una manifestazione aperta al pubblico, presentata dal giornalista Rai, Andrea Fusco e da Mauro Pansini.

L’Aquila per la Vita è un ente del terzo settore costituito nel febbraio 2004, con l’obiettivo di sostenere le attività cliniche e di ricerca dell’Unità Operativa di Oncologia Medica di L’Aquila, in particolare per quanto riguarda le terapie di supporto, palliative e le cure domiciliari.

Nel corso dell’evento saranno attribuiti riconoscimenti ai protagonisti della solidarietà cittadina e no e successivamente si terrà il concerto dell’ Orchestra di Fiati del Conservatorio “A. Casella”. Composto da oltre 60 musicisti diretti dal maestro Giovanni Ieie.

L’ensemble eseguirà J. R. Garcia: La Perla del Xúquer (Marxa Cristiana), H. Chinesta: Coliseum (Poema Sinfonico), Tradizionale: Irish Tune from Country Derry, R. Scheldon: Longford Legend, F. Battiato: Centro di Gravità permanente (arr. W. Farina)

Al termine del concerto è prevista una sorpresa musicale con l’esibizione di un solista di assoluta fama e prestigio del quale non possiamo per il momento rivelare il nome.

LA VENTENNALE ATTIVTA’ DI L’AQUILA PER LA VITA

Nel corso degli anni “L’Aquila per la Vita” ha realizzato numerosi progetti. Questi i più significativi:

Attivazione di un’Unità di Oncologia Domiciliare con relativo Centro Operativo.

Finanziamento di contratti per oncologi e borse di studio per Fisioterapisti e Psicologi.

Finanziamento di 2 posti da ricercatore presso il Dipartimento di scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche dell’Università degli Studi di L’Aquila.

Finanziamento di master, corsi di aggiornamento e congressi per infermieri e fisioterapisti.

Attivazione del progetto di telemedicina “Home Care Monitoring”, in collaborazione con il gruppo SPEE, per il monitoraggio dei pazienti a domicilio e la gestione delle emergenze. Informatizzazione dell’Unità Operativa di Oncologia Medica. Acquisto di 6 autovetture per consulenze oncologiche domiciliari. Acquisto di apparecchiature diagnostiche per il monitoraggio domiciliare dei pazienti.

Acquisto di apparecchiature per le cure domiciliari e presidi per la prevenzione degli effetti collaterali delle chemioterapie. Acquisto di televisori per le stanze di degenza.

L’attività di L’Aquila per la Vita è stata interamente finanziata da donazioni e con l’organizzazione di eventi, senza alcun contributo da parte di Enti Pubblici.

Dal Maggio 2005, nell’ambito dell’U.O. di Oncologia Medica di L’Aquila, è stato costituito un gruppo di lavoro denominato “Supportive Care Task Force”, dedicato alle Cure Palliative. Il gruppo è composto da tre oncologi, uno psicologo, un fisioterapista, una dietista e consulenti psichiatri, infettivologo, diabetologo, ecografista e neurofisiopatologo.

Dal Giugno 2005 all’Aprile 2009 sono stati seguiti 1.142 pazienti per un totale di 1.492 ricoveri.

Ad agosto 2006, a livello domiciliare è stata attivata un’Unità di Oncologia Domiciliare, composta da quattro oncologi, due neurologi, due psicologi, un fisioterapista e una ecografista; tale Unità ha a disposizione, per la sua attività, 6 autovetture, apparecchiature per il monitoraggio dei pazienti (elettrocardiografo, ecografo, spirometro ed holter portatili, pompe da infusione, pulsossimetri ecc.) ed una rete di comunicazione fra i vari operatori con computer palmari, per mezzo dei quali è possibile gestire una cartella clinica informatizzata.

Il progetto “Oncologia Domiciliare” è stato condotto con l’obiettivo di realizzare una vera ospedalizzazione a domicilio; sono state effettuate a domicilio procedure che, altrimenti, avrebbero richiesto ricovero ospedaliero.

È stata data grande attenzione ai problemi neurologici dei pazienti, con l’inserimento, nell’equipe domiciliare di un neuro-oncologo, grazie alla borsa di studio “Attilio Messina”. Questa attività è stata garantita dalla collaborazione con l’Unità Operativa di Neurofisiopatologia.

Alla data dell’ 8 maggio 2014, sono state seguite 772 famiglie per un totale di 21.756 prestazioni domiciliari. È stato registrato nel corso degli anni un costante trend di crescita per ciò che riguarda il numero delle prestazioni domiciliari/anno.

– Nell’ Aprile 2014 sono stati finanziati 2 contratti da ricercatore universitario a tempo determinato per due oncologi relativamente al triennio 2014-2017 (rinnovabili per altri due anni), finalizzati alla ricerca nel settore delle cure palliative e di supporto in oncologia.

– Nel Giugno 2014 L’Aquila per la Vita ha attivato un ambulatorio di Terapia di supporto e cure palliative all’interno dell’UO di oncologia Medica dell’Ospedale San Salvatore di L’Aquila.

– Nei primi mesi del 2015, l’Associazione ha finanziato, in collaborazione con la cattedra di Dermatologia Oncologica dell’Università dell’Aquila, un progetto finalizzato alla prevenzione e cura del melanoma e alle terapie di supporto in pazienti affetti o guariti da questa patologia. Tale progetto ha previsto il finanziamento di due borse di studio: una per psicologo che segue i pazienti in follow up per melanoma che hanno sviluppato problematiche psicologiche; una per dermatologo impegnato in attività di prevenzione del melanoma.

Nel corso del 2015 è stato attivato un ambulatorio settimanale all’interno della Questura dell’Aquila in cui vengono effettuate visite preventive, del tutto gratuite, a personale delle forze dell’ordine (Polizia di Stato – Carabinieri – Polizia Penitenziaria – Guardia di Finanza – Corpo Forestale dello Stato). Nell’ambito di questo progetto, è stato attivato all’interno dell’U.O. di Dermatologia Oncologica, un innovativo ambulatorio dedicato alla gestione della tossicità cutanea da chemioterapia e da nuovi farmaci biologici.

Altri progetti finanziati dall’Associazione:

– Aprile 2014 terza Borsa di studio “Augusto nel Mondo” (Nomadi) Programma di formazione di personale sanitario proveniente da Paesi del terzo mondo sulle cure Palliative e Domiciliari.

– Dicembre 2014 borsa di studio “Simone Marini” per miglior tesi di specializzazione in Oncologia.

– Febbraio 2015 Ambulatorio Dermatologico dedicato alla gestione della tossicità cutanea da chemioterapia e da nuovi farmaci biologici.

– Dicembre 2015 progetto “Mobile Health – Care System” con contributo di Fondazione Carispaq.

– Giugno 2016 acquisto macchinari progetto “Riabilitazione al Femminile”.

– Dicembre 2016 seconda borsa di studio “Simone Marini” per miglior tesi di specializzazione in Oncologia.

– Dicembre 2016 progetto “Ambulatorio Dermatologico per la Gestione degli Eventi Avversi a Terapie Antineoplastiche” in collaborazione con U.O.S.D. Dermatologia Generale ed Oncologica.

– Marzo 2017 rifinanziamento contratti ricercatrici per biennio 2017-2019.

– Dicembre 2017 finanziamento n. 2 Borse di Studio per la realizzazione del progetto “Pronto Intervento Psicologico per Pazienti Oncologici 2018-2019”

-Gennaio 2019 rinnovo n. 2 Borse di Studio relative al progetto “Pronto Intervento Psicologico per Pazienti Oncologici 2019-2020.

-Luglio 2019 rinnovo progetto “Ambulatorio Dermatologico per la “Gestione degli eventi avversi a terapie antineoplastiche” in collaborazione con U.O.S.D. Dermatologia Generale ed Oncologica.

-Gennaio 2020 rinnovo n. 2 Borse di Studio relative al progetto “Pronto Intervento Psicologico per Pazienti Oncologici 2020-2021.

-Maggio 2020 acquisto Ecografo modello Mylab X8eXP donato all’U.O.C. di Malattie Infettive (Prof. Alessandro Grimaldi) presso l’Ospedale San Salvatore.

-Ottobre 2020 acquisto materiale di protezione (mascherine FFP2-FFP3; camici monouso; sanificatori d’aria; occhiali protettivi; ecc.) donati alle U.O.C. di Malattie Infettive, Anestesia e Rianimazione e Pneumologia.

-Gennaio 2021 rinnovo n. 2 Borse di Studio relative al progetto “Pronto Intervento Psicologico per Pazienti Oncologici 2021-2022.

Febbraio 2021 Euro Progetto Terapia Intensiva per il potenziamento di n. 4 posti letto di terapia intensiva del presidio ospedaliero San Salvatore di L’Aquila.

-Maggio 2021 Ecografo modello Mylab X8eXP donato all’U.O.C. di Anestesia e rianimazione (direttore Prof. Franco Marinangeli) presso l’Ospedale San Salvatore dell’Aquila.

– Giugno 2022 acquisto di una lampada per terapia fotodinamica (PDT) DERMARIS LED- reparto di dermatologia oncologica (direttrice Prof.ssa Maria Concetta Fargnoli).

– Marzo 2023 acquisto di un microtomo rotativo medite A 550 – reparto di Anatomia patologica (direttore Dr. Giuseppe Calvisi)

– Maggio 2023 acquisto PC portatile – reparto di Malattie infettive (Dr. Alessandro Grimaldi).

– Luglio 2023 per acquisto arredi reparto Neurochirurgia (direttore Dr. Alessandro Ricci).

– Agosto 2023 per acquisto letti elettrici, elettrobisturi, lampada scialitica per il reparto di Ortopedia (direttore Dr. Olivo Colafarina)

– Ottobre 2023 acquisto Elettromiografo e registratore potenziali evocati per il reparto di Neurofisiopatologia – Direttore f.f. Dott. Nicola Cimini

– Novembre 2023 Foresteria per pazienti onco-ematologici. Direttore UOC oncologica, Prof. Luciano Mutti.

– Gennaio 2024 acquisto e installazione di: cucina reparto, sedute e mobili contenitori per il deposito di materiale specificamente sanitario-radiologico. Reparto Radiologia Dea – direttrice f.f. Dott.ssa Rosita Manetta.

A breve sarà inaugurata la seconda Foresteria dedicata ai pazienti trapiantati d’organo.