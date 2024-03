L’AQUILA: SOTTOSERVIZI, DAL 18 MARZO CANTIERI VIA ROMA-VIA CASCINA-VIA RUSTICI-VIA ARCO CAPRO

L’AQUILA – Inizieranno lunedì 18 marzo i lavori di cantierizzazione dei sottoservizi nell’area compresa tra via Roma, via Cascina, via Rustici e via Arco Capro all’Aquila.

A renderlo noto è l’Ufficio tecnico della Gran Sasso Acqua. La data di ultimazione dei lavori è prevista per il 15 agosto.

“Di volta in volta verranno rese note le strade interessate dai lavori, nelle quali verrà chiuso il traffico veicolare, garantendo quello pedonale ai soli residenti. Durante le fasi lavorative potranno verificarsi interruzioni idriche”, si legge in una nota.