L’AQUILA: TROMBA D’ARIA SCOPERCHIA TETTO DI UN VIVAIO CHE FINISCE SU UN TRENO. DISASTRO SFIORATO

L’AQUILA – Sfiorato il disastro ferroviario nella giornata di oggi all’Aquila a causa di una tromba d’aria che ha scoperchiato il tetto del vivaio Mammarella, nella frazione di Sant Elia, che è andato a sbattere sul treno in marcia per poi finire sulla strada ferrata. Non ci sono feriti ma solo un grande spavento tra i passeggeri visto che non si sa mai dove portano certe dinamiche. Il treno, comunque, è rimasto sui binari senza problemi. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco, forze dell’ordine e personale delle ferrovie.

Il vivaio Mammarella è un importante presidio verde riattivato di recente dopo che la Regione ha messo a disposizione alberi e sementi derivanti da una donazione allo scopo di sostenere la biodiversità.

Il convoglio, secondo quanto si è appreso, è arrivato poi alla vicina stazione di Paganica e poi i passeggeri sono stati trasportati a Sulmona (L’Aquila).

Al di là di questo episodio sono diversi gli interventi per il vento forte effettuati dai vigili del fuoco.