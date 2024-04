EUROPEE: D’ALESSANDRO, “CON MATTEO RENZI IN CAMPO NO A CANDIDATURA SANDRA, RISCHIO CAOS”

L’AQUILA – “Con la candidatura di Matteo Renzi alle europee, emersa in queste ultime ore, abbiamo condiviso con la nostra candidata Sandra Renzi l’opportunità di evitare il rischio di confusione del voto tra cognomi di candidati. Si rischierebbe infatti l’annullamento di voti espressi con il solo cognome Renzi”.

Lo fa sapere in una nota, coordinatore abruzzese di Italia Viva Camillo D’Alessandro che aggiunge: “Per queste ragioni Sandra Renzi non sarà candidata alle europee ma staremo tutti al fianco di Matteo. Se nelle ultime ore dovessero emergere novità saremo in campo con Sandra, se sarà confermata candidatura di Matteo Renzi faremo un altro percorso”.