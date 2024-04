L’AQUILA – Una nuova gestione, un nuovo ed originale look e tante novità, prima fra tutte una iniziativa speciale dedicata al titolo conquistato dall’Aquila come Capitale italiana della cultura 2026: è una sorta di rivoluzione quella che ha riguardato la gelateria artigianale “LULAM”, in corso Vittorio Emanuele II, 21, in pieno centro storico del capoluogo regionale.

Protagonisti del nuovo corso sono i fratelli Davide e Massimiliano Madonna, giovani aquilani doc che hanno inteso investire nel centro storico ancora in corso di ricostruzione post sisma, credendo fortemente e da sempre nella rinascita della loro città.

“Non abbiamo mai pensato di lasciare il nostro luogo natio, anzi quando accadono tragedie così sconvolgenti ci si attacca ancora di più alla propria terra e quindi abbiamo preso al volo questa opportunità per la nostra vita, il nostro futuro ma anche per dare un esempio ad altri nel credere nella completa rinascita dell’Aquila e del suo centro storico – spiegano ad Abruzzoweb i due giovani -. E così abbiamo investito per proporre un locale rinnovato con tante novità. Siamo ottimisti rispetto al fatto che la nostra proposta possa essere apprezzata dagli aquilani e dai turisti”.

Ed in effetti, la nuova gestione ha portato ad un cambiamento totale del look con fantasie di luci, arredi e musiche riferiti agli anni ‘50 e tanti gusti di gelati.

La gelateria artigianale “LULAM” offre ben 36 gusti di gelato, preparati con materie prime di qualità e soprattutto propone una “LINEA SPECIALE DI NOVITÀ DEI GUSTI”, dal nome “LA NOSTRA CITTA’” dedicata all’importantissimo riconoscimento di “L’AQUILA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2026”.

“L’idea è nata con l’obiettivo di far conoscere ai turisti, con un po’ di anticipo, le bellezze della nostra meravigliosa Città, associando ad esse i nuovi gusti speciali”, rivelano Davide e Massimiliano Madonna.

L’obiettivo è quello di dedicare i nuovi “GUSTI SPECIALI”, per ora in produzione limitata, ai principali monumenti e luoghi di interesse della Città: “l’intento è di realizzare, in anticipo e nel minimo dettaglio, ogni ricetta e di poter arrivare al 2026 preparati e soprattutto capaci di lasciare il segno e un ricordo positivo in chiunque voglia visitare L’Aquila e nel contempo gustare i buonissimi gelati. Il tutto all’insegna della cultura e delle bellezze artistiche ed architettoniche della Città di L’Aquila che cresce ed ormai quasi rinata – spiegano ancora i due fratelli.

Già disponibili le prime due specialità: Basilica di Santa Maria di Collemaggio, Basilica di San Bernardino e Fontana Luminosa.