L’AQUILA – “Nessun paziente attualmente in cura presso l’Oncologia territoriale della Asl 1 si vedrà negare le cure, diritto fondamentale di ciascun individuo. C’è stata solo una revisione dei protocolli, aggiornati secondo le più recenti evidenze scientifiche e allineati ai migliori criteri internazionali”.

Lo dichiara il professor Luciano Mutti, responsabile dell’Unità operativa di Oncologia dell’ospedale dell’Aquila, in merito alle preoccupazioni di alcuni pazienti, riportate da AbruzzoWeb, relativamente a presunte modifiche improvvise nei loro trattamenti terapeutici. (Qui il link)

“È importante sottolineare che i protocolli terapeutici sono stati recentemente rivisti e aggiornati al fine di garantire ai pazienti le migliori opzioni di trattamento disponibili – spiega Mutti – Nell’ambito della riorganizzazione scaturita dall’istituzione della Rete oncologica regionale, si è poi proceduto a una più razionale suddivisione dei compiti: l’Oncologia territoriale della ASL 1 continuerà a seguire i pazienti dopo le loro dimissioni, con un supporto costante e importante”.

In relazione alla denuncia di alcuni pazienti, che si sono detti “costretti” ad andare altrove per proseguire le cure, Mutti sottolinea: “Nessun paziente dovrebbe cercare cure altrove. Ribadiamo che tutte le cure oncologiche presso la ASL 1 sono fornite con la massima professionalità e attenzione al benessere del paziente. Abbiamo lavorato attivamente per riqualificare le cure oncologiche, adeguandole agli standard internazionali e alla normativa vigente. Questo impegno continuo mira a garantire che i malati ricevano le cure più efficaci e sicure possibili”.