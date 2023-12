NATALE AL MAXXI L’AQUILA: DAL 21 DICEMBRE AL 7 GENNAIO MUSEO SEMPRE APERTO

L’AQUILA – Con il Natale arrivano le aperture straordinarie al MAXXI L’Aquila.

Da domani, giovedì 21 dicembre a domenica 7 gennaio 2024, il Museo sarà aperto ogni giorno, tranne il 25 dicembre, con orario 11-19.

Per la Vigilia di Natale e San Silvestro apertura ridotta dalle 10 alle 13. I visitatori potranno scoprire la mostra collettiva Diario notturno, Di sogni, incubi e bestiari immaginari, curata da Bartolomeo Pietromarchi con Chiara Bertini e Fanny Borel, che presenta le opere di 13 artisti internazionali, nati nell’ultimo trentennio del secolo scorso, in un percorso che invita ad abitare i sogni e a esplorare gli incubi del presente con un approccio immaginifico, ironico o perturbante.

All’interno della mostra, in continuità con la sua atmosfera visionaria, si inserisce il progetto speciale di Giuseppe Stampone che reinterpreta alcuni luoghi significativi del territorio abruzzese attraverso disegni su carta e su legno. Le sue opere sono in un dialogo con le fotografie del suggestivo borgo di Scanno provenienti dalla Collezione Franco e Serena Pomilio e realizzate da Henri Cartier-Bresson, Mario Giacomelli, Hilde Lotz-Bauer, Gianni Berengo Gardin, Mimmo Jodice e Ferdinando Scianna: immagini nelle quali si riscontra uno sguardo sulla vita quotidiana di uno dei borghi più rappresentativi d’Abruzzo, con particolare attenzione all’operosità delle donne di cui si riconoscono gli abiti tradizionali.

Diario notturno è inoltre in relazione con le opere dell’artista aquilana di adozione, Tiziana Fusari (1951-2012) e il suo immaginario, ironico e magico, popolato da creature fantastiche, giochi di parole, ricordi e memorie. La Project Room del museo ospita infatti una parte della mostra diffusa La Comédie Humaine di Tiziana Fusari, nata dalla collaborazione tra il MAXXI L’Aquila e la Fondazione Giorgio Bonanni Onlus dell’Aquila.

ATTIVITÀ EDUCATIVE

Fino a Capodanno tante le occasioni di scoprire il museo e Diario notturno con le attività educative pensate per ogni fascia di età.

Primo appuntamento sabato 23 dicembre alle 16: il personale dell’Associazione Nati nelle Note dell’Aquila condurrà “Giostre di Sogno”, visita performativa per famiglie con bambini fino a tre anni, che utilizza musica e movimento per creare momenti di contemplazione e ascolto delle opere in mostra.

Nel giorno di Santo Stefano alle 17, e poi ancora il 7 gennaio alle 17, sarà invece possibile partecipare a una visita guidata adatta a tutte le età alla scoperta di Diario Notturno e di Palazzo Ardinghelli.

Venerdì 29 dicembre, infine, alle 17 si terrà il workshop per adulti “Loodwig-Loop”: un’opportunità per esplorare il linguaggio contemporaneo attraverso la mostra in allestimento e dare spazio alla creatività partendo dall’opera Ludwig di Diego Marcon presente in mostra.

Tutte le informazioni e le modalità di partecipazione alle attività educative sono su www.maxxilaquila.art.