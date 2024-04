PAGLIUCA (CONFINDUSTRIA ABRUZZO): “BENE LE LINEE GUIDA DEL NUOVO PRESIDENTE ORSINI”

PESCARA – “Congratulazioni e buon lavoro fin d’ora a Emanuele Orsini, nuovo presidente designato di Confindustria. Un ringraziamento a Carlo Bonomi per il lavoro che ha svolto in anni difficili. Il mondo delle imprese è il centro propulsivo per creare occupazione e benessere nella società; vogliamo continuare ad essere interlocutori fondamentali per le istituzioni e le parti sociali. E per far questo sono certo che il 18 aprile Orsini proporrà una squadra che rappresenterà tutti e con persone di grande valore. L’obiettivo è assicurare un confronto costruttivo affinché il governo possa realizzare le migliori scelte per il futuro del Paese e perché vengano attenzionate le priorità delle imprese: competitività, costi dell’energia, certezza del diritto.”

Il Presidente di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, Silvano Pagliuca, dopo aver partecipato al Consiglio Generale a Roma da cui è emersa la scelta dell’Associazione, ha commentato così la designazione di Emanuele Orsini a presidente di Confindustria.