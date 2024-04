L’AQUILA – Proseguono le proteste per la mancata pulizia del parco del sole all’Aquila. Quattro giorni fa vi era stata una segnalazione da un residente il quale ha tenuto a precisare che davanti ai giochi dei bambini nessuno da una settimana è intervenuto per togliere la sporcizia in una situazione di disordine generale. Ora ne arrivano altre dello stesso segno. Si confida, pertanto, in un rapido intervento istituzionale quanto mai opportuno.