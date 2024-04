RENDICONTO COMUNE L’AQUILA: VITTORINI, “BILANCIO SANO, E AVANZO RECORD DI OLTRE 23 MILIONI”

L’AQUILA – “Possiamo affermare che conti del Comune dell’Aquila sono in ordine e in salute. Dopo aver approvato in tempi record il bilancio di previsione a dicembre, il via libera di ieri al rendiconto relativo al 2o23 attesta un avanzo record di oltre 23 milioni, 4 milioni in più rispetto all’anno scorso, e questo ci va guardare al futuro con serenità”.

E’ quanto spiega nell’intervista ad Abruzzoweb, Livio Vittorini, presidente della commissione Bilancio al Comune dell’Aquila, e responsabile del dipartimento regionale Economia e Finanza di Fratelli d’Italia, all’indomani della seduta di Consiglio che ha approvato il rendiconto consuntivo relativo all’anno scorso, con 19 voti a favore rappresentati dai consiglieri di Fdi, L’Aquila Futura, Forza Italia, Civici e Indipendenti per Biondi sindaco, Udc e Lega, e 9 contrari con Pd, L’Aquila Coraggiosa, L’Aquila Nuova e Il Passo possibile.

Ancora più nel dettaglio, spiega Vittorini, “dell’avanzo di bilancio, 17 milioni saranno vincolati, in modo prudenziale, anche per eventuali imprevisti, 6 milioni potranno essere utilizzati per investimenti, e già 4 milioni di euro, grazie a un emendamento del sindaco Pierluigi Biondi, serviranno all’acquisto e alla sostituzione delle quattro funi portanti della funivia, che rappresenta oggi una priorità assoluta, e c’è necessità di stringere al massimi tempi”.

Vittorini ricorda anche che grazie alla filiera del centrodestra al governo del Paese, della Regione Abruzzo e del Comune dell’Aquila, “d’ora in avanti avremo 10 milioni di euro all’anno per le maggiori spese e le minori entrate dovute al terremoto del 2009. E questo ci darà una una ulteriore sicurezza e solidità”.

Per quanto riguarda gli alti costi di gestione e manutenzione dei quartieri post-sisma del Progetto Case, prosegue Vittorini, “abbiamo avviato come mai prima era stato fatto, un’opera di rifunzionalizzazione e parziale demolizione per ridurre costi di manutenzione e gestione che sono notevoli. Con la gara già partita per la realizzazione del Centro nazionale del servizio civile universale, saranno abbattute ad esempio piastre a Cese di Preturo, Bazzano e al quartiere di Sant’Antonio. Il progetto Case di Sassa sarà in parte utilizzato per le caserme della Scuola nazionale dei vigili del fuoco”.

Ricorda infine Vittorini: “in queste sette anni abbiamo effettuato anche un’altra opera importante, quella della ripulitura del bilancio, ovvero eliminando i i crediti oramai non più esigibili ed ora abbiamo no solo un bilancio sano, ma soprattutto veritiero”.

L’INTERVISTA