PESCARA: CONFESERCENTI, “ANNULLATO ALL’ULTIMO MINUTO IL MERCATO DI PRIMAVERA, DANNI ENORMI”

PESCARA – “Nonostante avessimo condiviso con la giunta comunale fin da ottobre 2023 il percorso e concertato ogni singolo passo, il Comune di Pescara ci ha comunicato improvvisamente che il Mercato di Primavera, nonostante il successo della passata edizione, spostato in piazza Salotto a causa della lentezza del cantiere di corso Umberto, viene annullato perché la giunta non vuole che piazza Salotto venga animata per 15 giorni da un mercato di qualità”.

Lo affermano, in una nota, il presidente di Anva Confesercenti Luigi Patriarca e il presidente provinciale di Confesercenti Marina Dolci.

“Era sufficiente dire di no dal primo momento, e non arrivare ad annullare all’ultimo minuto – osservano – Così si crea solo un danno irreparabile a imprese colpevoli solo di essersi fidate della parola data dalla pubblica amministrazione. Crediamo che la giunta comunale non si renda conto dei danni arrecati alle imprese, che hanno prenotato da mesi gli alberghi, hanno acquistato la merce e organizzato il personale. Se il Comune pensa che Pescara possa diventare una città attrattiva deve dismettere questo atteggiamento oscurantista che fa solo male all’economia e sta contribuendo in maniera drammatica alla desertificazione del centro. Piazza Salotto non può essere utilizzata per 15 giorni per un mercato di qualità, mentre in tutta Italia avviene esattamente il contrario: un atteggiamento che contestiamo perché nocivo del bene comune”.

“Un centro cittadino militarizzato da lavori così invasivi – dicono Patriarca e Dolci – avrebbe avuto solo benefici da un mercato di qualità che avrebbe portato gente nuova. Invece per ragioni che non conosciamo e con una tempistica inaccettabile per le attività economiche, il Comune decide di venire meno agli impegni assunti e privare il centro di un attrattore di qualità. Vista l’impenetrabilità dell’assessorato al commercio, chiediamo pubblicamente che la giunta rispetti gli impegni assunti e a questo punto dica anche quando finiranno i lavori su corso Umberto”.