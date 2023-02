PESCARA-ROMA: “REGIONE ABRUZZO INCASSA UN ‘CARINO’ DA MINISTERO”, DOMANI CONFERENZA D’ALFONSO

PESCARA – “Dopo la riunione tenutasi presso gli uffici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla presenza del ministro Matteo Salvini, sul tema della velocizzazione della Pescara-Roma, gli esiti rivoluzionari, strabilianti e stupefacenti dell’incontro sono che la Regione Abruzzo si è riportata a casa una esperienza gradevole per chi l’ha fatta e forse il giudizio di ‘carino’ per il numero dei partecipanti alla passeggiata selettiva”.

Lo scrive in una nota il deputato Pd Luciano D’Alfonso che ha convocato per domani, 4 febbraio, alle 11.30, una conferenza stampa nei locali dell’Officina in via dei Marrucini 9, a Pescara.

“Riscontrata la volontà dopo una settimana di mantenere segreti i risultati straordinari raggiunti, vogliamo al contrario renderli evidenti, poiché di rilevante interesse per i territori della regione”, spiega D’Alfonso.