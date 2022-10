REDDITO CITTADINANZA: A CAGLIARI SCOPERTA TRUFFA DA 8 MILIONI, 300 EXTRACOMUNITARI SENZA REQUISITI

CAGLIARI – Ben 300 persone sono state denunciate dalla Polizia a Cagliari per una maxi truffa da 8 milioni sul reddito di cittadinanza. La posizione di altri 200 cittadini è al vaglio delle forze dell’ordine.

Tutte le persone coinvolte nelle indagini sono straniere; è emerso che hanno effettuato false dichiarazioni per avere il sussidio tramite i Caf o Poste Italiane che hanno trasmesso all’Inps la domanda.

Secondo le denunce, gli indagati che non avevano i requisiti, ma hanno comunque percepito il reddito di cittadinanza a partire dal 2019. In media hanno intascato 600 euro al mese per un totale di 8 milioni sottratti allo Stato attraverso l’esibizione di false autocertificazioni.

In particolare, le persone coinvolte hanno autocertificato fittiziamente di essere in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo o di avere la residenza in Italia da almeno dieci anni. Invece è trapelato che alcuni venivano in Italia solo per chiedere il Reddito, per poi rientrare nei Paesi d’origine con la carta di credito delle Poste su cui veniva caricato mensilmente il denaro.

L’indagine ha avuto inizio otto mesi fa grazie all’Ufficio Immigrazione della Questura che, esaminando le domande di coloro che chiedevano il permesso di soggiorno, ha constatato che molti erano percettori del sussidio.

Gli indagati sono originari di più stati: c’è chi proviene dal Nord Africa, chi dall’Africa sub-sahariana, chi dal Sud America e chi dai Paesi balcanici.

Al vaglio degli inquirenti anche la posizione di altri 200 stranieri residenti nel Cagliaritano, i quali hanno presentato domanda di permesso di soggiorno e, ad oggi, ottengono il reddito di cittadinanza.