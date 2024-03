L’AQUILA – Attesa per l’esito del riconteggio delle schede delle regionali del 10 marzo, che vede in particolare protagonista l’avvocato Alessandro Piccinini, ex assessore comunale dell’Aquila ed ex presidente della Gran Sasso Acqua, incarico a cui ha rinunciato per presentarsi alle elezioni regionali nelle file di Fratelli d’Italia, con cui ha raccolto nel collegio dell’Aquila 5.443 preferenze, con una differenza di appena 48 voti dalla candidata Maria Assunta Rossi, attualmente posizionata in terza posizione, pronta ad entrare in l’ipotesi in Consiglio come surrogata, al posto del più votato in assoluto in Abruzzo, Mario Quaglieri, assessore al Bilancio uscente.

Numerose comunque le segnalazioni giunte nelle circoscrizioni elettorali dei quattro tribunali abruzzesi, in riferimento ad errori nei verbali relativi alle elezioni regionali dello scorso 10 marzo.

Tra esse quella del rieletto consigliere regionale del Pd Pierpaolo Pietrucci, con 5.796 voti, che ha indicato un errore nel seggio 23 del comune dell’Aquila, nonostante la residenza di parenti, non ha collezionato nessuna preferenza a fronte delle 52 di Marialisa Paolilli. Se questi voti dovessero esser assegnati a Pietrucci, al suo terzo mandato consecutivo, il suo bottino salterebbe da 5.796 a 5.848. Ma in questi caso non cambierebbe la composizione del consiglio, a differenza del caso Piccinini.

Nell’istanza inoltrata alla Commissione Ufficio Centrale Circoscrizionale presso Tribunale dell’Aquila, tra le altre cose, il candidato di Fdi sollecita una verifica dei dati contenuti nei verbali delle sezioni elettorali, “attraverso la comparazione di essi con i dati che possono trarsi dalla consultazione delle relative tabelle di scrutinio”.

“Da notizie da me acquisite attraverso le persone che hanno assistito ai rispettivi scrutini, in taluni seggi elettorali, ma in maniera diffusa nella maggior parte dei seggi del capoluogo, ritengo di avere ottenuto voti di preferenza in numero maggiore e o comunque diversi rispetto a quelli che, sia pure senza valore legale, risultano a me ora attributi nei dati pubblicati nella pagina internet del Ministero dell’Interno e segnatamente a quelli contenuti nelle pagine del sito Eligendo – elezioni regionali Abruzzo 2024”, scrive Piccinini.

E inoltre, aggiunge, “mi riferisco, in particolare, alle sezioni elettorali nn.1, 2 3, 4, 17, 20, 56 e in generale tutte le sezioni del Comune di L’Aquila. Ma vi è di più. A titolo meramente esemplificativo. Sul sito del comune di L’Aquila, nella pagina dedicata ai risultati delle elezioni regionali Abruzzo 2024, consultando la sezione ‘candidato lista per sezioni’, alla sez. 1 vengono riportati 28 voti, mentre sul sito Eligendo, alla medesima sezione ne vengono riportati n.18 di preferenze”.

“In tale contesto è mia premura chiedere che, nello svolgimento delle operazioni elettorali, quanto meno con riferimento alle sezioni segnalate ma in generale a tutte le sezioni del comune di L’Aquila, si possa procedere alla verifica della correttezza o meno dei dati contenuti nei verbali delle sezioni elettorali”, segnalando, infine, che anche “l’Ufficio Centrale Elettorale costituito presso il Tribunale di L’Aquila in occasione delle elezioni comunali del 2022 ha ritenuto di dover operare nei termini sopra indicati”.