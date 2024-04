PESCARA – “Quasi archiviata la questione della nuova giunta di centrodestra in Regione Abruzzo, la Lega chiede, con lo sguardo rivolto alle prossime sfide elettorali, la convocazione urgente del tavolo regionale con i partiti ed i gruppi civici della coalizione. Priorità massima alla città di Pescara, capoluogo troppo importante nella realtà abruzzese per non meritare l’attenzione giusta ed una verifica sul gradimento reale dell’attuale sindaco Carlo Masci“.

Non si è fatta attendere la risposta della Lega a Forza Italia per il comportamento politico, considerato scorretto, nel giorno decisivo per la composizione della nuova Giunta regionale, e arriva così il siluro del carroccio che, con il portavoce regionale Francesco De Santis, sollecita una “riflessione sul gradimento del sindaco”, che definisce addirittura “necessaria”.

Il primo terreno di scontro utile sono le elezioni amministrative in programma a Pescara che vedranno scendere in campo per il centrodestra, salvo sorprese, l’attuale sindaco Carlo Masci, di Forza Italia, contro il candidato del centrosinistra Carlo Costantini, avvocato, ex parlamentare ed ex consigliere regionale dell’Italia dei Valori, ora esponente di Azione, e il consigliere regionale di M5s Domenico Pettinari, con una coalizione civica.

A stimolare la riflessione, evidentemente, l’esito della riunione del centrodestra oggi impegnato nella difficilissima partita della composizione della Giunta, alla vigilia del primo Consiglio regionale della 12esima legislatura, dopo la storica riconferma del 10 marzo scorso.

Aria di resa dei conti tra Lega e Forza Italia, dopo la breve alleanza contro quello definito lo “strapotere” del presidente Marco Marsilio, di FdI, con gli azzurri, secondo partito della coalizione con il 13,44%, che ha ottenuto una postazione in più, quella da sottosegretario di Giunta, oltre ad un assessorato e alla Presidenza del Consiglio. Ne è uscita peggio la Lega che, con il 7,3% di preferenze, ha visto la conferma di un solo assessorato, ma ne aveva richiesti due.

Non un accordo totale quello sulla composizione della nuova Giunta al termine della riunione che si è svolta alla presenza dello stesso De Santis, che ha sostituito il Luigi D’Eramo, sottosegretario all’Agricoltura assente dal tavolo perché impegnato nel G7 dei ministri dell’agricoltura a Bruxelles, i segretari regionali senatore, per Fdi, il deputato presidente della commissione Affari costituzionali, Nazario Pagano, per Fi, Paolo Tancredi per Noi Moderati, Enrico Di Giuseppantonio, sindaco di Fossacesia, per Udc-Dc, Terenzio Rucci, coordinatore della lista Marsilio presidente.

Con Pagano regista dellìoperazione, soddisfatte le richieste di Forza Italia e disinnescato il patto con la Lega che, a questo punto, mette in dubbio il candidato degli azzurri a Pescara.

“L’obiettivo che dovremo darci – prova a spiegare De Santis – sarà di evitare a tutti i costi che le sinistre possano avere qualche possibilità di vittoria, impendendo loro di governare ancora una volta e male la città di Pescara”.

Senza dare indicazioni su eventuali alternative per il candidato del centrodestra, rimarca: “C’è la necessità di un’ analisi sulla figura dell’attuale sindaco, richiesta insistentemente da più parti, e l’intera coalizione non può che tenerne conto”. (a.c.)