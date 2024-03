TERAMO – Tragedia ieri pomeriggio a Bisenti, nel teramano, dove un motociclista di 25 anni è morto cadendo con la Honda in occasione di un giro di di motocross che stava facendo con alcuni amici centauri. Per cause da accertare su uno sterrato di campagna e ha perso il controllo della moto finendo contro una catena sistemata tra degli alberi.

La vittima è Damiano Bufo di Castiglione Messer Raimondo (Teramo). Sul posto è arrivato anche l’elicottero del 118 ma per il ragazzo non è stato possibile far nulla.