SICUREZZA SULLA VIA VERDE: SINDACI CHIEDONO INCONTRO CON LA PROVINCIA

FOSSACESIA – “È diventato urgente rendere più sicura la Via Verde della Costa dei Trabocchi e per questa ragione abbiamo chiesto al presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, un incontro da tenersi il prima possibile”.

È quanto annunciano in una nota i sindaci di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, San Vito Chietino, Emiliano Bozzelli, e Rocca San Giovanni, Fabio Caravaggio, che già negli anni scorsi avevano posto la questione sicurezza all’attenzione dell’ente provinciale, proprietaria della ciclovia.

“Oggi il flusso di persone che frequentano la via è salito notevolmente, determinando una difficile convivenza tra pedoni e ciclisti – rilevano Di Giuseppantonio, Bozzelli e Caravaggio -. I percorsi assegnati all’uno e agli altri sono diventati stretti per numero di presenze e questo genera cadute, situazioni di pericolo ed anche incidenti, così come sono successi domenica scorsa. A rendere ancor più difficoltosa la fruizione della pista contribuisce la rigogliosa vegetazione, la quale necessita di imminenti sfalci in vista della bella stagione ormai alle porte”.

“La Via Verde è un percorso che molte famiglie prediligono ed è fondamentale che si pensi ad avviare servizi di controlli e a regolamentare l’uso. Anche di notte. Ci sono tratti che sono privi di illuminazione e questo accresce la situazione di pericolo. Sono certo che il nostro invito troverà accoglienza da parte del presidente Menna e i responsabili degli uffici competenti della Provincia”, concludono.