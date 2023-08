TOTTEA DI CROGNALETO: L’8 SETTEMBRE CONCERTO DI ANNA TATANGELO, IL PROGRAMMA DELLE FESTE

CROGNALETO – Dopo il successo di Elettra Lamborghini, Tottea di Crognaleto (Teramo) si prepara ad ospitare la nota cantante e conduttrice televisiva Anna Tatangelo che si esibirà come ospite d’onore venerdì 8 settembre per i festeggiamenti che, ogni anno, i componenti del comitato Maria Santissima organizzano in onore della sua Natività in collaborazione con la parrocchia di San Michele Arcangelo.

Come si legge in una nota, il concerto, in programma alle 21,30 a ingresso gratuito, è solo la punta di diamante di un ricco cartellone di appuntamenti che prenderà avvio da domani alle 11,30 con il momento religioso della novena e della Santa messa.

I festeggiamenti riprenderanno poi giovedì 7 settembre al mattino con l’arrivo della banda Città dell’Aquila che percorrerà le vie del paese aprendo di fatto la processione che si snoderà dopo la Santa messa delle 10,30 dalla chiesa parrocchiale al cimitero.

Dalle 16 il comitato ha previsto giochi e intrattenimenti ludici per bambini che si concluderanno con il concerto della band “Le Pepitas”.

La mattina seguente del venerdì, ad aprire le cerimonie sarà la banda della Città di San Benedetto del Tronto con un gruppo di Majorettes per poi proseguire a mezzogiorno con la messa solenne e la processione lungo le vie del paese.

Seguirà alle 18 la benedizione delle Sante reliquie per poi tornare a festeggiare con le note dei brani più celebri di Anna Tatangelo.

Il comitato chiuderà i festeggiamenti il 9 settembre con una performance di Vittorio il fenomeno, sempre alle 21,30 a chiusura di un cartellone pensato per tutte le fasce di generazioni oltre che per i fedeli profondamente attaccati a questa solenne ricorrenza.

“Il comitato dei festeggiamenti ringrazia tutta la Popolazione di Tottea e gli sponsor per averlo sostenuto affinché si portassero a compimento gli sforzi di un anno di lavoro a cui tutti si sono dedicati con passione in modo da offrire un momento di festa per i residenti, ma anche di promozione turistica di questo nostro territorio interno che, senza questo senso di radicamento e appartenenza di chi lo vive, avrebbe ben poche occasioni di promozione”, conclude la nota.