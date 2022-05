TRAGEDIA ASILO L’AQUILA, UNA MAESTRA: “HO VISTO I BAMBINI SOTTO ALLE RUOTE, NON LO SCORDERO’ MAI”

L’AQUILA – Nel giro di pochi secondi il cuore di una comunità già segnata da profonde ferite torna a fermarsi in quello che doveva essere un pomeriggio come tanti alla scuola dell’Infanzia “Pile – Primo maggio”.

E invece, per una tragica fatalità, sei bambini sono rimasti incastrati tra il motore dell’auto e la cancellata. Uno di loro, Tommaso, è morto subito dopo nel tragitto verso l’ospedale.

“Ho visto alcuni bambini sotto le ruote – spiega una maestra della scuola – questa immagine non la scorderò tanto facilmente”. Ma per il personale della scuola non c’è tempo per fermarsi a riflettere. Il loro lavoro di conforto nei confronti dei bambini e dei genitori accorsi deve essere tempestivo quanto quello dei soccorritori, affinché chi ha assistito alla scena non ne resti traumatizzato.

“Con alcuni bambini – sottolinea – abbiamo cercato di far finta che si sia trattato di un gioco, o quantomeno di minimizzare, spiegando che oggi i genitori sono venuti a riprenderli in anticipo”.

A lato della scena, seduto su una sediolina, un bambino un po’ più grande in maglietta e pantaloncini, 8 o 10 anni non di più. Le sue lacrime non si fermano, sembra non darsi pace. Secondo le testimonianze raccolte sul posto, si sarebbe trovato lui nella Passat al momento dello schianto. Sua madre lo avrebbe lasciato da solo in auto per andare a prendere il fratellino. In qualche modo, secondo le ipotesi, sarebbe riuscito a togliere il freno.

Sul posto, a coordinare le indagini, il procuratore Stefano Gallo e il dirigente scolastico Monia Lai.

La notizia si sparge rapidamente in città e sui social, dove qualcuno scrive: “Asilo significa ‘tempio in cui non c’è diritto di cattura’. È sicurezza, è inviolabilità. È qualcosa di sacro. I nostri figli meritano scuole sicure”.

Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, dopo essere intervenuto sul posto, proclama il lutto cittadino, al termine di una giornata nella quale un papà parlerà di “Girone dantesco”.