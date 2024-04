VINITALY: A RICCARDO IACOBONE IL PREMIO “ANGELO BETTI”

VERONA – Assegnato il Premio “Angelo Betti” all’imprenditore di Pietranico (Pescara), Riccardo Iacobone, titolare della Tenuta Rosarubra.

La cerimonia si è svolta oggi pomeriggio, nel PalaExpo di Veronafiera, in occasione della prima giornata della 56esima edizione del Vinitaly, alla presenza del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e del vice presidente della Giunta regionale Emanuele Imprudente.

“Riccardo Iacobone rappresenta un esempio emblematico di come la passione, la dedizione alla qualità e l’apertura all’innovazione possano convergere nella creazione di progetti straordinari – è riportato nella motivazione con la quale è stato conferito il riconoscimento di ‘Benemerito della vitivinicoltura italiana’ all’imprenditore pescarese -. La proposta di conferire a lui il riconoscimento è motivata dal fatto che si può definire un imprenditore illuminato, tanto che nel 2012 acquista una tenuta agricola a Pietranico, in provincia di Pescara, e crea la Cantina Rosarubra, azienda totalmente certificata Biologica, Biodinamica Demeter e Biodiversity Friend”.

“La successiva acquisizione, da parte del gruppo di cui è CEO, dello storico marchio Torri Cantine a Torano Nuovo, in provincia di Teramo, apre ad altre fasce di mercato. Nel 2020, avvalendosi della sua azienda MICSO informatica, una delle più importanti realtà nazionali nel capo delle telecomunicazioni, di cui di cui è tuttora amministratore unico, dà vita ad un importante progetto e-commerce che oggi si consolida tra le più grandi piattaforme online di vendita diretta di vino. La nascita di Rosarubra Cina apre le porte del vino al vibrante mercato cinese e asiatico, stabilendo un solido punto di riferimento nella provincia dello Zhejiang; operativa dal 2017, questa società ha da subito creato forti relazioni con istituzioni e pubblico cinese, dando vita, tra le altre cose, a una delle più grandi manifestazioni del vino italiano in Cina: la fiera denominata QWine. I ritmi di crescita molto elevati portano Rosarubra Cina ad essere oggi uno dei primi importatori di vino Italiano in Cina”.