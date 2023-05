PESCARA – L’alluvione sconvolge l’Emilia-Romagna, nove i morti, migliaia le persone evacuate. Una quantità di pioggia mai vista, che in poche ore ha fatto salire il livello dei fiumi fino a farli esondare.

E l’emergenza, seppure per fortuna di dimensioni molto più contenute, investe oggi anche l’Abruzzo.

La pioggia intensa che va avanti dalla serata di ieri ha portato allo straripamento del fiume Piomba a Città Sant’Angelo nella mattinata odierna. A segnalare la situazione di difficoltà è il sindaco angolano, Matteo Perazzetti, “A causa dello straripamento del fiume Piomba via delle Terme è stata chiusa al traffico, prestare massima attenzione”, scrive il primo cittadino.

Un cittadino ha segnala il cedimento del terreno in strada Gaglierano con un video condiviso sul profilo del sindaco.

Allagamenti anche a Montesilvano, per numerose abitazioni e attività commerciali. Sottopassi a rischio in Viale Europa e della stazione sono stati transennati.

Al liceo artistico Nicola da Guardiagrele, ha invece ceduto parte del soffitto all’ingresso dell’edificio e fortunatamente al momento del cedimento non c’erano persone nelle vicinanze e non si registrano feriti. Le lezioni sono state sospese e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando provinciale di Chieti.

In una nota del Comune di Roccamontepiano di legge che “sta cedendo in più parti la strada provinciale 8 che collega Chieti a Roccamontepiano e da qui verso il bacino sciistico della Majelletta. La Provincia di Chieti da anni trascura del tutto la normale manutenzione per la ripulitura di cunette e opere di regimentazione delle acque meteoriche. Ormai le strade sono diventate i letti di veri torrenti che invadono le cunette ostruite da detriti sedimentati da anni di manutenzioni non eseguite e ogni pioggia diventa un dramma. Le piogge non fanno altro che aumentare i rischi per la viabilità e per chi si avventura su di esse”.

Sulla strada statale 553 ‘di Atri’ è stata disposta la chiusura, in via precauzionale per pericolo frana a monte, del tratto compreso dal km 26,700 al km 27,000 ad Atri in provincia di Teramo.

In Emilia praticamente tutti i corsi d’acqua che si trovano fra Rimini e Bologna, ventuno in tutto, fra la serata di martedì e la mattina di ieri hanno rotto gli argini o sono esondati allagando vaste zone della Romagna. È finita sott’acqua Faenza, una parte di Cesena e di Forlì e molti altri grandi centri abitati. In alcune zone, in pochi minuti l’acqua è salita, raggiungendo anche i primi piani delle case. Sono morte otto persone che non sono riuscite a mettersi in salvo e sono rimaste intrappolate nei piani bassi delle case o nelle automobili.

La furia delle esondazioni è stata impetuosa: una delle vittime, una donna di Ronta di Cesena, è stata ritrovata in mattinata sulla spiaggia di Cesenatico. Il Savio ha trascinato il cadavere per venti chilometri in poche ore. Al computo ufficiale della Prefettura, la Regione ha aggiunto un’altra persona, morta martedì per un malore a Cesena, prima dell’esondazione del Savio.

Considerando le persistenti condizioni di tempo instabile, il Centro Funzionale raccomanda di mettere in atto le azioni previste nel Piano Comunale di Emergenza.

In generale prevista criticità ordinaria ovvero l’allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali sui bacini dei fiumi Tordino-Vomano, del fiume Pescara, dell’alto del Sangro e basso del Sangro, bacino dell’ Aterno e Marsica.

Si invitano i Comuni delle zone di allerta in cui è prevista criticità a prestare particolare attenzione e a mettere in atto le azioni previste dal Piano di Emergenza Comunale, in special modo nelle zone in cui sono presenti movimenti franosi in atto e sulle aree percorse da incendi.

Una squadra dei Vigili del Fuoco di Pescara è intervenuta ieri sera sulla scogliera del molo nord del porto canale del capoluogo per un tronco di un albero che, trasportato in mare dalle acque del fiume in piena, si è incagliato sotto la struttura portante di un trabocco e rischiava seriamente di danneggiarla. Il personale intervenuto sul posto, in assetto A.T.P. “autoprotezione acquatica”, ha provveduto a spostare il tronco con un dispositivo di trazione e sollevamento a fune continua per consentire il successivo taglio con motosega. Sul posto si è recato anche il personale della Guardia Costiera.

Nel pomeriggio di ieri si è verificato uno smottamento sulla strada provinciale “Mirabello-Princialunga”, all’altezza del terzo ponte, prima dell’abitato di Civitella Casanova.

A Pescara sono rimaste chiuse le golene Nord e Sud e il lungofiume è interdetto al transito, mentre il corso d’acqua è monitorato a vista dalla protezione civile e dalla polizia locale. I disagi principali lunedì hanno riguardato l’area vestina.

Il Comune di Loreto Aprutino, dopo la comunicazione del Consorzio di Bonifica Centro dell’apertura degli scarichi della diga di Penne, ha chiuso in via precauzionale il ponticello in contrada Rotacesta. A Villa Celiera acqua e fango lungo le strade e abitazioni isolate, in particolare a Pietra Rossa, con tutti i mezzi comunali in movimento