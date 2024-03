CANISTRO: IL 7 APRILE SI INAUGURA IL “PARCO DELLE CINQUE FONTI” PER TREKKING E FITNESS

CANISTRO – Domenica 7 Aprile, si terrà l’inaugurazione del “Parco trekking, cicloturistico e fitness delle 5 Fonti”, il primo degli interventi del Bando Borghi PNRR del MiC concluso e reso quindi fruibile a tutti.

L’appuntamento e’ alle ore 9 in Piazza Municipio per la cerimonia di inaugurazione a cui seguirà la passeggiata di 10 km sul “Sentiero delle Acque e della Castagna” organizzata dal Comune di Canistro (L’Aquila) e dal CAI sezione Valle Roveto e a cui prenderanno parte anche i CAI di L’Aquila, Vasto e Rieti. La camminata e’ aperta a tutti ma con obbligo di iscrizione al CAI per fini assicurativi.

Durante la camminata ci saranno due soste, una a Canistro Superiore con una colazione nel centro storico, una al Parco Sponga per rifocillarsi nella sua natura lussureggiante. Infine all’arrivo a Canistro Inferiore e’ previsto un pranzo gratuito presso la sala polivalente comunale per tutti i partecipanti. Si ringraziano i partner che hanno contribuito alla progettazione e realizzazione di questo intervento e che contribuiranno a far conoscere, manutenere e valorizzare questi percorsi naturalistici: il CAI sezione Valle Roveto, Pro Loco Canistro, Donne2000, Camerascura, Associazione Tutela IGP Castagna Roscetta Valle Roveto. Complimenti al progettista Geom. Sante De Cristofano e all’impresa F.lli Sabatini che ha realizzato l’intervento di ripristino spondale in corrispondenza della fungaia, ottimo esempio di ingegneria naturalistica.