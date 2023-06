CONCORSO LETTERARIO “LA SOLAGNA”: SABATO 3 GIUGNO CERIMONIA DI PREMIAZIONE AD ACCIANO

L’AQUILA – Sabato 3 giugno, a partire dalle ore 17:30, presso la Sala polifunzionale che si trova nella frazione di Succiano, ad Acciano (L’Aquila), è prevista la cerimonia di premiazione del concorso letterario La Solagna, ideato il 4 marzo scorso in occasione dell’intitolazione della stessa Sala polifunzionale alla memoria di Marianna Baronio, scomparsa a soli 27 anni a causa di una malattia.

Marianna infatti, oltre ad aver conseguito brillantemente la Laurea in Biotecnologie presso l’Università degli Studi dell’Aquila, era anche una grande appassionata di scrittura ed in particolare di poesie e racconti sulle tradizioni del suo territorio. Da qui il concorso curato dalla Pro Loco di Succiano e la relativa premiazione organizzata dal Comune di Acciano con il Parco Sirente-Velino nonché con il Consiglio regionale dell’Abruzzo.

“In poco tempo”, dichiara il Sindaco di Acciano e Consigliere della Provincia dell’Aquila Fabio Camilli, “è stato messo in piedi un concorso con più di novanta partecipanti da tutta Italia ed oltre duecento poesie da valutare. Numeri che testimoniano lo straordinario successo di questa iniziativa in memoria di Marianna e fanno capire il grande lavoro svolto dalla Pro Loco presieduta da Andrea Baronio, organizzatore del concorso insieme ad Emanuele Di Carlo, e dalla Giuria presieduta da Clara Di Stefano. A loro va il principale ringraziamento e l’invito a pensare già ad una seconda edizione, potendo contare sul sostegno non soltanto dell’Amministrazione comunale ma anche di altre Istituzioni. Penso”, conclude il Sindaco Camilli, “al Consiglio regionale che ha contributo in maniera determinante alla realizzazione della cerimonia in programma sabato prossimo.”

