IL 6 MAGGIO CONCERTO DELLA BANDA DELL’AERONAUTICA NEL CONSERVATORIO CASELLA DELL’AQUILA

L’AQUILA – Appuntamento speciale al Conservatorio “A. Casella” dell’Aquila. Lunedì prossimo 6 maggio 2024 alle 18:00 presso la Paper Concert Hall” del Conservatorio si terrà il concerto del Quintetto d’ottoni e dell’Ensemble di ottoni e percussioni della Banda Musicale dell’Aeronautica Militare.

Si tratta di un’esperienza d’ascolto cameristica con un repertorio vario in grado di esaltare le caratteristiche timbriche di ogni strumento presente in formazione. Per un’intera giornata, inoltre, venti musicisti della Banda dell’Aeronautica Militare saranno a disposizione degli studenti del Conservatorio aquilano e della città. Al mattino, in particolare, si svolgeranno Seminari tenuti dagli orchestrali della Banda Musicale dell’Aeronautica Militare: prima Tromba Lt Andrea Camilli; primo Corno Lt Remo Izzi; primo Trombone Lt Luigino Leonardi.

Sarà un momento di approfondimento didattico con il quale il Conservatorio aquilano intende contribuire all’arricchimento dei propri studenti grazie alla preziosa collaborazione della Banda dell’Aeronautica Militare

In ogni contesto in cui si esibiscono, il Quintetto d’ottoni così come l’Ensemble, rappresentano compiutamente la funzione della Banda dell’Aeronautica, cioè rappresentare la Forza Armata tra la gente, trasmettendo i propri valori fondanti e condivisi dell’Arma Azzurra per la diffusione della cultura musicale e aeronautica.