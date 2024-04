CONSIGLIO ABRUZZO: D’AMICO, “SCELTA PRESIDENTE NON CONDIVISA CON OPPOSIZIONI”

L’AQUILA – “Il centrodestra ha deciso di non condividere in alcun modo con l’opposizione la scelta del nome relativo al Presidente del Consiglio regionale. Eppure questo è un ruolo che dovrebbe rappresentare pienamente l’aula del Consiglio e la sua pluralità. L’opposizione ha appreso, solo al momento del voto, un’indicazione non più discutibile del candidato della maggioranza. Un metodo che non condividiamo in quanto riferito alla scelta di un ruolo istituzionale rappresentativo di tutta l’Assemblea legislativa. Per questo abbiamo votato scheda bianca in tutte le fasi di voto, al fine di rimarcare l’importanza del coinvolgimento dell’intero Consiglio regionale su decisioni così importanti per lo svolgimento dei lavori”.

Così, in una nota, il consigliere regionale Luciano D’Amico, candidato alla Presidenza del campo largo di centrosinistra alle regionali dello scorso 10 marzo, in merito alla riconferma di Lorenzo Sospiri alla Presidenza del Consiglio regionale d’Abruzzo che oggi ha avviato la dodicesima legislatura.

“Auspichiamo che in questa XII legislatura si possa lavorare al meglio per il bene della Regione Abruzzo, per questo condurremo un’opposizione costruttiva, ma ferma nel rispetto della pluralità e della democrazia, sempre avendo come punto fermo il bene dei cittadini. Auguro buon lavoro al consigliere Antonio Blasioli, eletto in quota opposizione per il ruolo di vicepresidente del Consiglio regionale, e alla consigliera Erika Alessandrini per l’elezione a consigliere segretario dell’ufficio di Presidenza. In questi due importanti ruoli l’opposizione sarà garanzia di ascolto della voce di tutti gli abruzzesi e delle loro necessità” conclude.