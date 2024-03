LA RUGBY L’AQUILA VS LIONS: CAPITAN FIORE E COMPAGNI CHIAMANO A RACCOLTA LA CITTA’

L’AQUILA – I neroverdi tornano al Fattori per uno degli appuntamenti più importanti di una stagione che li ha visti protagonisti assoluti nel girone 4 del campionato nazionale di serie B.

L’obiettivo è difendere il primato in classifica costruito con un ruolino di marcia più che positivo: tredici vittorie, due pareggi e una sola sconfitta maturata proprio nell’ultima giornata contro il Frascati.

Una partita in cui gli uomini dei coach Lo Greco e Milani non sono riusciti a portare a casa il risultato, complici sicuramente una una prestazione non al meglio delle proprie possibilità su un campo non in perfette condizioni.

Attualmente la classifica del girone di serie B vede La Rugby L’Aquila al comando con le prime quattro squadre separare da soli sei punti, a testimonianza dell’alta qualità di gioco finora espressa.

La Rugby dovrà difendere il proprio vantaggio sulla seconda in classifica (Frascati che domenica sarà impegnata sul campo del Messina) tenendo a debita distanza anche gli ospiti dell’Alto Lazio che scenderanno al Fattori per provare l’ultimo assalto al primo posto.

E’ una vera e propria prova di maturità quella che attende gli aquilani.

“Ci troviamo ad affrontare un match molto importante domenica al Fattori – ha dichiarato il coach responsabile degli avanti, Luigi Milani – contro una squadra ben organizzata, un incontro determinante ai fini della classifica in quanto loro sono al terzo posto a un solo punto da Frascati.

Sono sicuro che i ragazzi abbiano una grandissima voglia di riscatto dopo l’ultima prestazione di Frascati e daranno il 110% per portare a casa il risultato. E’ una partita che va affrontata a viso aperto e questo è quello che ho chiesto; disciplina, competenza e tanta attitudine per raggiungere la vittoria”.

Il Club chiama a raccolta tutto il pubblico, per sostenere questa squadra giovane, appassionata e fortemente radicata sul territorio, che ha finora espresso un rugby propositivo e intraprendente.

Appuntamento quindi domenica 17 Marzo alle 14.30 allo Stadio Tommaso Fattori.

E intanto, prosegue la prevendita per il Test Match Internazionale che il 6 Aprile, a 15 anni dal terremoto, vedrà opporsi le selezioni di Italia e Inghilterra Under 19 (biglietti su CiaoTickets.it)