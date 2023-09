L’AQUILA: ALLA VILLA ENTRA NEL VIVO QUATTORDICESIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL “SULLE TRACCE DEL DRAGO”

L’AQUILA – Entra nel vivo la 14/a edizione del festival ‘Sulle Tracce del Drago’ in corso all’Aquila nel weekend, nel parco della Villa Comunale e nei locali del Palazzo dell’Emiciclo con incontri, spettacoli e musica.

Un’attenzione speciale degli organizzatori è rivolta a J.R.R. Tolkien, scomparso proprio il 2 settembre di 50 anni fa. Nel pomeriggio, sul palco centrale è prevista la conferenza Da Tolkien a Dragonero. Il focus è sulle influenze dello scrittore sul fumetto popolare italiano.

Attesi gli interventi del fumettista Massimo Dall’Oglio, degli autori tv Luca Lamberti e Leonardo Cantone, dello Youtuber Kuro e dei giornalisti ‘lucadeejay’ e Salvatore Santangelo. In serata (ore 22.30) sullo stesso palco è in programma l’esibizione della cantante brasiliana Corona, famosa per il suo ‘Rhythm of the Night’ che ha fatto ballare generazioni di giovani.

La serata prosegue con Dj Baglioni e il saxofonista Gax Win. Corona sale sul palco al posto degli Eiffel 65, fermi causa Covid.

“Mi dispiace tantissimo – ha detto in un video Jeffrey Jey – non sono in condizione di salire sul palco, ma con gli Eiffel 65 siamo pronti a tornare all’Aquila per recuperare la data appena possibile”.

A completare il programma del pomeriggio, un incontro per appassionati di Cosplay con il Gruppo di Cosplayer Dragonero. A seguire, sul palco centrale, anche la proiezione del documentario ‘Kalya – l’era dei fondamenti’ e il confronto con gli autori Luca Lamberti e Leonardo Cantone sulla fine della prima serie.

Modererà l’evento Kuro, Youtuber esperto di fumetti, comics e manga. Presenti anche le Cosplayer Twilight Princess and Madelefie nelle vesti di Kalya e Leena.

Ieri, la giornata inaugurale ha visto un convegno dal titolo Mondi Immaginari a cui ha preso parte anche il Gamer Designer Andrea Angiolino.

Le diverse anime che compongono il festival hanno quindi riempito di musica e colori la città grazie ai numerosi ospiti giunti per l’occasione, che hanno attratto un pubblico numeroso di appassionati e non solo. Applausi ai concerti serali della cover band Cartoni per caso, di Giorgio Vanni e Dj Osso.