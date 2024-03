L’AQUILA CAPITALE DELLA CULTURA: CNA ALBERGHI, “LAVORARE SU INFRASTRUTTURE E SERVIZI”

L’AQUILA – “CNA alberghi L’Aquila si congratula con l’Amministrazione comunale per l’importantissimo obiettivo raggiunto: L’Aquila Capitale italiana della cultura è un’occasione formidabile per essere sotto i riflettori non solo nazionali ed un ulteriore stimolo a fare bene”.

Così Claudio Gregori, presidente provinciale dell’Aquila di CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della piccola e media impresa) e Giorgio Carissimi, responsabile del settore alberghi, sulla scelta dell’Aquila come capitale italiana della cultura decisa dal governo nei giorni scorsi.

“Bisogna fare in modo che la città in questo anno e mezzo colmi tutte le lacune e si faccia trovare pronta a ricevere i turisti con infrastrutture e servizi all’altezza”.

“Confidiamo in una programmazione degli eventi che distribuiscano le presenze turistiche durante tutto l’anno 2026, al fine di massimizzare gli effetti positivi su tutto l’indotto turistico, che come giustamente indicato nella Carta dell’Aquila, insieme a formazione, innovazione e cultura, rappresenta uno dei quattro pilastri per il rilancio delle aree interne della nostra regione. Noi siamo pronti a dare il nostro contributo”, concludono.