L’AQUILA: DEL BEATO E DE BLASIS PASSANO A FRATELLI D’ITALIA, NOMINATI 3 VICE COORDINATORI PROVINCIALI

L’AQUILA – Cresce la rappresentanza di Fratelli d’Italia al Consiglio comunale dell’Aquila.

Oggi il gruppo consiliare ha registrato le adesioni dei consiglieri Tiziana Del Beato ed Elisabetta De Blasis.

Contestualmente si è proceduto alla nomina di tre vice coordinatori provinciali: Ersilia Lancia, che ha rimesso il mandato da capogruppo FdI nell’assise civica del capoluogo d’Abruzzo, avrà la delega per l’area aquilana, Benedetta Fasciani per quella della Marsica e Sandro Ciacchi per quella peligna.

“L’ingresso in Fratelli d’Italia di Tiziana Del Beato ed Elisabetta De Blasis ha una duplice valenza: consentirà a FdI di essere la formazione più numerosa all’interno del Consiglio comunale dell’Aquila e, al contempo, garantirà un arricchimento di sensibilità ed esperienze che contribuiranno a sostenere il percorso di crescita portato avanti a livello nazionale e locale”, si legge in una nota.

“In questa ottica la nomina di tre vice coordinatori è funzionale alle azioni di ascolto del territorio e delle istanze dei cittadini che hanno consentito al partito di incrementare consensi e attuare politiche incisive a servizio di famiglie, imprese e sviluppo del Paese”.

“Fratelli d’Italia ringrazia chi, condividendone lo spirito e i valori, si è messo a disposizione per partecipare a un importante progetto politico e amministrativo a servizio della comunità”, conclude la nota.

