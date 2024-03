L’AQUILA: I “GIALLI DI BALLA CHE TE PASSA” PER SALUTARE LA PRIMAVERA

L’AQUILA – Una “cena con delitto”, un gioco di ingegno collettivo a caccia di misteri, per salutare l’arrivo dei primi caldi e scambiarsi gli auguri.

Con questa nuovissima iniziativa la Confraternita Balla che te passa, gruppo sociale e culturale attivo all’Aquila dal 1999, ha celebrato la sua tredicesima “Festa di Primavera e degli auguri di Pasqua” presso lo Chalet dell’Arcobaleno sulla via Mausonia alla corte dell’oste Vittorio Nuvolone, che ha firmato un delizioso menù di pesce in ossequio al venerdì di quaresima.

La sfida investigativa, intitolata “I Gialli della Confraternita – Scacco al campione”, ha visto il coinvolgimento delle oltre quaranta persone presenti, divise in cinque squadre in base ai tavoli, nella risoluzione di un delitto raccontato da Alberto Orsini e corredato da indizi distribuiti in diversi momenti della serata agli aspiranti detective.

Tre le domande cui rispondere: sull’autore del fatto, il movente e le modalità. Sullo schermo venivano proiettate le informazioni e un’illustrazione della scena del crimine per incoraggiare la discussione.

Oltre al primo racconto dei “Gialli”, la cena ha visto un ampio ventaglio di iniziative. Sono state rinnovate le tessere annuali, che si avvicinano a quota settanta, con sei nuovi ingressi, e tra i tesserati sono stati estratti a sorte i vincitori di quattro premi tra cui il mazzo di carte napoletane griffate con il logo di Balla che te passa. Inoltre, Emilia Iovannitti e Michela Faiella sono state premiate con diplomi firmati dal presidente, Umberto Pilolli, che le insigniscono rispettivamente del titolo di Costumista e Pasticcera ufficiali del gruppo, sulla base della loro meritoria opera nei mesi precedenti.

Infine, le “missioni” affidate nei mesi scorsi ai confratelli, con Gianfranco Chiodi che ha offerto uova di cioccolato a tutti e Gianfranco Napoleone che ha intrattenuto la platea con una serie di barzellette e storie.

Svelate anche le missioni per la prossima Festa del Sole: Rossana Tarquini dovrà intonare “La canzone del sole” di Lucio Battisti, Laura Marzolo sarà chiamata a preparare un ciambellone a forma di sole mentre Marica Santicchia avrà il compito di raccontare una storia divertente a tema.