L’AQUILA: MORTE IMPROVVISA DI UN CERCATORE DI FUNGHI, AVEVA 64 ANNI ED ERA VICINO ALLA PENSIONE

L’AQUILA – Ancora una morte improvvisa e per certi aspetti inspiegabile. Infatti un uomo di 64 anni, Renato Soldati, si è sentito male ed è deceduto mentre era in cerca di funghi nelle campagne di Arischia.

L’allarme è stato dato da un altro cercatore, suo amico, che era con lui, il quale ha avvisato il 118. Sul posto l’elisoccorso i cui addetti si sono calati con il verricello, per l’impossibilità di atterraggio. Ma non si poteva fare più nulla per salvarlo.

La salma è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale San Salvatore. La notizia ha destato commozione e dolore nella frazione di Arischia.

I funerali si svolgeranno il 5 giugno alle 15.30 nella chiesa parrocchiale della frazione. L’uomo sarebbe andato in pensione tra un anno.

[mqf-dynamic-pdf]