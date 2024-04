L’AQUILA: VOLANO STRACCI NEL CENTRODESTRA. FI, “GREGORI IMPARI A USARE CERVELLO E PAGHI BOLLETTE”

L’AQUILA – “Caro Gregori, di’ ai tuoi amici extramoenia che dalle nostre parti siamo abituati a usare autonomamente quell’organo che forse ti è poco conosciuto, si chiama cervello, e visto che siamo adulti e vaccinati non abbiamo bisogno di nessun padre putativo al contrario vostro”.

Dopo il muro contro muro in Regione per la formazione della nuova Giunta, volano gli stracci nella maggioranza di centrodestra al Comune dell’Aquila e nel corposo botta e risposta tra Forza Italia e Fratelli d’Italia, da tempo ai ferri corti, si arriva alle parole forti: e così in una nota Giorgio De Matteis, vice segretario provinciale FI, e Stefano Morelli, segretario comunale di FI, rispondono al coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Claudio Gregori e al coordinatore comunale Michele Malafoglia.

Ruggini vecchie che riguardano la crisi di Giunta innescata nei mesi scorsi con la richiesta di Forza Italia di una verifica dell’azione di governo e di un posto in giunta, come compensazione per il passaggio del suo assessore, Roberto Tinari, all’Udc. Ma, questa volta, il motivo dello scontro è la complicata questione dei parcheggi in centro storico (Qui il link).

In una nota Gregori e Malafoglia, rispondendo alle critiche sulla contestata delibera, hanno attaccato:”In un giorno come quello di oggi, che da quindici anni per la nostra comunità non può che essere dedicato alla memoria, al dolore, in cui ciascuno elabora il lutto in modo del tutto personale ma con il massimo rispetto e la sobrietà che in effetti nessuno ha mai fatto mancare, solo Giorgio De Matteis e Stefano Morelli potevano rompere il muro del doveroso silenzio”.

Tra i passaggi più interessanti della replica diffusa poco fa dai forzisti quindi si legge: “Da neurologo suggerirei al segretario di Fratelli d’Italia di rileggere atti e delibere in quanto lo vedo sprovveduto, confuso e distratto e forse sarebbe meglio che si occupasse di Barete e pagare le bollette”.

Qui il riferimento è al distacco delle utenze per morosità nella sede di Fratelli d’Italia in via Pizzo D’Oca all’Aquila. (Qui il link)

E ancora: “A proposito ‘segretario’ hai notato la debacle alle regionali del tuo partito in città, L’Aquila ovviamente, non Barete, ecco magari fatti una domanda e se il tuo cervello si attiva datti una risposta!”. (a.c.)

Di seguito la nota completa, firmata da De Matteis e Morelli.

“Rimaniamo stupiti nel leggere, oggi giorno di lutto cittadino non ieri, il ridicolo e pasticciato comunicato di Fratelli d’Italia in cui cerca in maniera puerile di discreditare chi segnala, da tempo, che le cose in città non vanno tutte per il verso giusto. Probabilmente invece di pensare che un capoluogo di regione si amministri come un piccolo centro dove è sufficiente qualche ora al giorno dovrebbero, ma Claudio Gregori lo fa così il sindaco in quel di Barete, capire che la presenza di chi è al vertice dell’amministrazione deve essere più assidua di quella che fino ad ora si riscontra”.

“Costretti a puntualizzare in questo giorno di lutto vi diciamo che il rispetto noi lo abbiamo per i cittadini Aquilani e i loro problemi – sottolineano De Matteis e Morelli – Rispetto che il buon Gregori, ispirato dall’alto, dimostra di non avere. Probabilmente il simpatico e avventato segretario provinciale, preoccupato di trovare i denari per le bollette non pagate della sede del suo partito, conosce dell’Aquila e degli Aquilani il nulla chiuso nel Castello di Barete”.

“Caro Gregori di ai tuoi amici extramoenia che dalle nostre parti siamo abituati a usare autonomamente quell’organo che forse ti è poco conosciuto si chiama cervello e visto che siamo adulti e vaccinati non abbiamo bisogno di nessun padre putativo al contrario vostro. La delibera è quanto di più ridicolo si possa produrre, ed infatti interpellata ieri da Il Centro l’assessore Giuliani ha espressamente detto “Un disguido che verrà corretto con le successive ordinanze di polizia municipale” una “ripresa del lattaro” dell’ assessora, cui dedicheremo una interessante puntata la prossima settimana. Un intervento,quello di oggi che testimonia, la povertà di argomenti a sostegno di un atto ridicolo e che palesa chi davvero non è capace di saper leggere un atto amministrativo . Sappiano Gregori e i suoi suggeritori,oltre a fargli un disegnino in modo da fargli capire di cosa parliamo, che lo facciamo a nome dei tanti cittadini che ci hanno chiamato da giorni. “Da neurologo, aggiunge De Matteis, suggerirei al segretario di Fratelli d’Italia, di rileggere atti e delibere in quanto lo vedo sprovveduto confuso e distratto e forse sarebbe meglio che si occupasse di Barete e pagare le bollette…a proposito ‘segretario’ hai notato la debacle alle regionali del tuo partito in città L’Aquila ovviamente non Barete ecco magari fatti una domanda e se il tuo cervello si attiva datti una risposta!

Dulcis in fundo leggiamo che anche un altro consigliere di maggioranza, cercando di difendere l’indifendibile specifica, nel suo intervento odierno che si dovrà produrre una ordinanza di PM.

Non sarebbe stato più semplice ritirare la delibera e riscriverla?”.