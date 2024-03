LOTTA AL RAZZISMO: INIZIATIVE PER LE SCUOLE DI ARCI L’AQUILA DAL 18 AL 24 MARZO

L’AQUILA -Anche quest’anno, Arci L’Aquila APS in collaborazione con Arci Solidarietà L’Aquila SCS, enti gestori dei progetti SAI di Pizzoli e dell’Aquila, hanno definito un calendario di iniziative all’interno della Settimana di Azione contro il razzismo, dal 18 al 24 marzo 2024.

La Settimana di azione contro il razzismo, è un appuntamento tradizionale di iniziative di informazione, sensibilizzazione e animazione territoriale che vengono promosse dall’Unar in tutta Italia. L’evento è realizzato ogni anno in occasione della celebrazione in tutto il mondo della Giornata per l’eliminazione delle discriminazioni razziali, fissata nella data del 21 marzo dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, a ricordo del massacro perpetrato dalla polizia sudafricana nel 1960, a Sharpeville, di 69 manifestanti che protestavano pacificamente contro le leggi razziste emanate dal regime dell’apartheid.

A L’Aquila, le attività sono iniziate la settimana scorsa con incontri all’interno dell’Istituto Comprensivo Don Milani di Pizzoli dove gli studenti hanno intervistato alcuni beneficiari dei progetti di Accoglienza ed Integrazione. Questa settimana invece gli operatori ed i beneficiari dei progetti del Sistema di Accoglienza ed Integrazione effettueranno diversi interventi all’interno dell’Istituto Comprensivo Carducci dell’Aquila incentrati sullo sfruttamento lavorativo.

Verrà inoltre proiettato il documentario “Trieste è bella di notte”, diretto da Matteo Calore, Stefano Collizzolli e Andrea Segre, presso l’Istituto Comprensivo Cotugno e presso il Centro per l’Istruzione degli Aduli dell’Aquila. “Trieste è bella di notte”, è un documentario sulle “riammissioni informali” dall’Italia verso la Slovenia dei migranti provenienti dalla rotta balcanica. Un’antologia di storie raccontate in prima persona e attraverso le immagini dei cellulari dei suoi protagonisti: giovani uomini provenienti principalmente da Pakistan e Afghanistan, rimasti incastrati nella indefinitezza di una politica migratoria italiana (ed europea) che non accoglie ma respinge.

Ben 4 le scuole coinvolte nella XX° Settimana di azione contro il Razzismo da Arci L’Aquila APS in collaborazione con Arci Solidarietà L’Aquila SCS con l’assoluta convinzione dell’importanza di portare esperienze di vita all’interno delle scuola serva ad arricchire il bagaglio culturale dei giovani studenti affinché questi riescano sempre più ad avere una consapevolezza più ampia del loro stare al mondo nel rispetto dei diritti di tutte e di tutti e per riflettere tra chi viene definito “il Noi” e chi viene considerato “gli Altri”.