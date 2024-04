LOTTA ALLA POVERTA’: BENEFICENZA DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI ALLE PARROCCHIE DI CHIETI

CHIETI – Riprendono le attività di volontariato ed aiuto a sostegno della povertà emergente promosse della Sezione di Chieti dell’Associazione Nazionale Carabinieri presieduta da Mario Colantonio. Con l’iniziativa delle raccolte alimentari da devolvere in beneficenza alle varie Parrocchie cittadine, si intende aiutare concretamente l’avamposto per il sostegno e l’aiuto ai disagi sociali di prossimità e sempre più diffusi tra la cittadinanza .

La imminente raccolta alimentare di questa settimana è stata organizzata per Sabato 13 Aprile 2024, dalle ore 9,00 alle alle ore 18,00 a Chieti nel Centro Commerciale IL CENTAURO in Via Masci con pieno accoglimento della Direzione del centro ,dove volontari dell’ANC e delle Benemerite in divisa sociale, raccoglieranno le donazioni alimentari che i cittadini vorranno generosamente offrire.

Quanto raccolto verrà devoluto in beneficenza alla Parrocchia di San Martino Vescovo in Chieti a mezzo del Parroco Don Sabatino Fioriti che discrezionalmente ne curerà la consegna ai più bisognosi.