MENSA SCOLASTICA CHIETI: UFFICI AL LAVORO PER SERVIZIO FINO A FINE MAGGIO

CHIETI – “Grazie a delle economie interne proseguirà ufficialmente fino al 7 maggio l’appalto temporaneo per la refezione scolastica nelle scuole comunali che assicurano il servizio, ma gli uffici di competenza hanno già chiesto al settore finanziario del Comune una variazione di bilancio capace di consentire di portare avanti il servizio fino a fine maggio”.

Così, in una nota, l’assessore alla Pubblica istruzione al Comune di Chieti Teresa Giammarino.

“Il prolungamento rispetto ai tempi dell’appalto temporaneo reso possibile da un emendamento firmato dal presidente del Consiglio comunale Luigi Febo, avverrà a seguito di risparmi prodotti durante l’andamento del servizio, che hanno consentito un recupero di pasti che si tradurrà in una copertura ulteriore della refezione rispetto ai tempi previsti dall’attuale affidamento – spiega l’assessore – Ma siamo determinati, oltre che fiduciosi, che si possa andare anche oltre, arrivando alla fine del mese di maggio e sollevando famiglie e bambini dal possibile disagio di tornare al pasto da casa a poche settimane dalla chiusura della scuola”.

“Con lo stesso spirito stiamo lavorando alla gara per l’affido in concessione del servizio per il prossimo anno. Al fine di ottimizzare tempi e procedure, opereremo in concessione con Aric, l’Agenzia regionale per la committenza, in modo da definire l’affidamento in tempo per la ripartenza del prossimo anno scolastico. Una modalità che abbiamo già provato con alcune delle gare relative ai fondi del PNRR e che torneremo a praticare, in modo da utilizzare questa possibilità a vantaggio della comunità e alla particolare utenza, alle quali vogliamo assicurare il servizio, nonostante le condizioni dell’Ente”.